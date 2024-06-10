1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Ханье: Тропы Белой горы и исторические места
Прогуляйтесь по улочкам Старого города Ханьи, посетите холм пророка Ильи и городской рынок, узнайте историю женской обители Хрисопиги
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора в регионе Ханья
«Волшебная природа острова Крит уникальна и неповторима, а многовековая история с древними мифами и религиозными легендами буквально рассыпана под ногами»
Расписание: Ежедневно, круглый год.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от €252 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
«Уютно расположившись у подножия Белых гор, этот живописный водоем очаровывает своей природной красотой и атмосферой полной безмятежности»
Расписание: Каждый день с 09:00
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа шепчет: экскурсия по озеру Курнас, водопадам Аргируполи и пляжу Превели
Устали от городской суеты? Вдохните свежий воздух на индивидуальной экскурсии по Криту: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж Превели
Начало: По договоренности
«Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
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