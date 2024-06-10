за всё до 8 чел.

от € 252 за всё до 8 чел.

Начало: От отеля или ближайшей точки сбора в регионе Ханья

Прогуляйтесь по улочкам Старого города Ханьи, посетите холм пророка Ильи и городской рынок, узнайте историю женской обители Хрисопиги

Индивидуальная

8 часов

Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико Начало: Ваш отель в регионе Ханья «Уютно расположившись у подножия Белых гор, этот живописный водоем очаровывает своей природной красотой и атмосферой полной безмятежности»

Расписание: Каждый день с 09:00