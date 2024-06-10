1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое путешествие: Бухта Дьявола и пляж Марафи в Ханье
Посетите самые красивые места Крита: Бухту Дьявола и пляж Марафи. Тихие бухты, белый песок, спокойная вода и средиземноморская природа ждут вас
Начало: От вашего отеля в регионе Ханья
«Бухта защищена от ветра, а на пляже белый мелкий песок»
Расписание: Каждый день с 09:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€330 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
«Следующим пунктом по маршруту станет великолепный пляж Плакьяс, омываемый синими водами Ливийского моря»
Расписание: Каждый день с 09:00
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Далее наш путь лежит к Элафониси, который за идеальные пляжи и удивительную живую природу называют Раем на Земле»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Пляжи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханье в июне 2024
Сейчас в Ханье в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 399.99.
Экскурсии на русском языке в Ханье (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пляжи», цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август