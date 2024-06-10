Найдено 3 экскурсии в категории « Пляжи » в Ханье на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 5 часов Незабываемое путешествие: Бухта Дьявола и пляж Марафи в Ханье Посетите самые красивые места Крита: Бухту Дьявола и пляж Марафи. Тихие бухты, белый песок, спокойная вода и средиземноморская природа ждут вас Начало: От вашего отеля в регионе Ханья «Бухта защищена от ветра, а на пляже белый мелкий песок» Расписание: Каждый день с 09:00 € 330 за всё до 8 чел. Индивидуальная 8 часов Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико Начало: Ваш отель в регионе Ханья «Следующим пунктом по маршруту станет великолепный пляж Плакьяс, омываемый синими водами Ливийского моря» Расписание: Каждый день с 09:00 от € 399.99 за всё до 6 чел. Индивидуальная 8 часов Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности «Далее наш путь лежит к Элафониси, который за идеальные пляжи и удивительную живую природу называют Раем на Земле» Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ханьи

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Пляжи»

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