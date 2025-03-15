Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Ханье на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов Индивидуальная до 8 чел. Венецианская Ханья: магия острова История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления «Вы посетите один из важнейших монастырей острова» от €390 за всё до 8 чел. 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико Начало: Ваш отель в регионе Ханья «Далее мы посетим один из самых впечатляющих монастырей Крита — монастырь Превели, монашеская жизнь в котором зародилась еще в X–XI веках» Расписание: Каждый день с 09:00 от €399.99 за всё до 6 чел. 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ханье Погрузитесь в атмосферу древних монастырей Крита, исследуйте их историю и архитектуру, насладитесь красотой природы и религиозными песнопениями Начало: Удобное для туристов «Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия» Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . €280 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Ханьи

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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