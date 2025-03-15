Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
«Вы посетите один из важнейших монастырей острова»
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
от €390 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
«Далее мы посетим один из самых впечатляющих монастырей Крита — монастырь Превели, монашеская жизнь в котором зародилась еще в X–XI веках»
Расписание: Каждый день с 09:00
16 мар в 11:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей Крита, исследуйте их историю и архитектуру, насладитесь красотой природы и религиозными песнопениями
Начало: Удобное для туристов
«Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
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