Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы

Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи

Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи.

Мы увидим холм пророка Ильи, побываем на колоритном городском рынке и поймем, что в Греции есть все! Посетим женскую обитель Хрисопиги и послушаем рассказы об истории этих мест.
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь Преображения Господня
  • Пешая прогулка по ущелью до Агия Кирьяки
  • Озеро Агиа
Волшебная природа острова Крит уникальна и неповторима, а многовековая история с древними мифами и религиозными легендами буквально рассыпана под ногами. Крит уникален еще и тем, что с начала становления христианства он стал колыбелью православной веры. Это делает остров особенно благодатным местом для паломничества.
Индивидуальная экскурсия в Ханье позволит вам увидеть великолепные уголки природы, самобытную архитектуру, почувствовать незабываемый греческий колорит.
Продолжительность составляет 3 — 4 часа. Мы не просто организуем экскурсию, мы поделимся с вами своей любовью к Криту.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человекДля группы 1-7 человек
Индивидуальная экскурсия с сопровождением водителя
€210
Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
€320

Ответы на вопросы

Что входит
  • встреча в вашем отеле
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • wi-fi на борту
  • вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках
  • сопровождение профессионального гида
  • страхование профессиональной ответственности
  • налоги.
Что не входит
  • личные расходы/напитки/ужин
  • входные билеты в музеи, археологические места
Где начинаем и завершаем
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора в регионе Ханья
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглый год.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, круглый год.

Moysidis
Moysidis
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