Волшебная природа острова Крит уникальна и неповторима, а многовековая история с древними мифами и религиозными легендами буквально рассыпана под ногами. Крит уникален еще и тем, что с начала становления христианства он стал колыбелью православной веры. Это делает остров особенно благодатным местом для паломничества.

Индивидуальная экскурсия в Ханье позволит вам увидеть великолепные уголки природы, самобытную архитектуру, почувствовать незабываемый греческий колорит.

Продолжительность составляет 3 — 4 часа. Мы не просто организуем экскурсию, мы поделимся с вами своей любовью к Криту.