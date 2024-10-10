Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
16 мар в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
от €390 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил10 октября 2024Была очень интересная и содержательная экскурсия. Благодаря Татьяне мы открыли для себя и полюбили Ханью!! Большое спасибо, было здорово и очень интересно!!!
- OOlga24 сентября 2024Как жаль, что можно поставить только 5 звёзд! Сказать, что нам понравилась экскурсия, это не сказать ничего. Мы просто влюбились в эти
- ННаталия23 сентября 2024Уже с первых минут экскурсии у меня было ощущение, что я гуляю по городу с подругой. Татьяна замечательный человек и
- IIrina21 сентября 2024Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и минорет и колокольная башня. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный тур по Хании.
- SSvetlana13 сентября 2024Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову, это отношение передалось и
- KKira26 июля 2024У нас был замечательный интеллигентный гид. Через 10 минут нам показалось, что мы давно знакомы. Большое вам всем спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Летние»
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