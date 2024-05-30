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своим гостям, показывает и рассказывает много разного из истории, культуры, современной жизни, акцентируя внимания на том, что интересно именно вам. Рассказывает легко и непринужденно, как будто вы просто общаетесь. А ещё Татьяна может порекомендовать вкусные таверны, красивые пляжи и всё что вам интересно, но если вы её об этом попросите. Никакой скрытой рекламы и это очень приятно!