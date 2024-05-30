Семейные развлекательные экскурсии Ханьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Ханье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретная Ханья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
120 за всё до 3 чел.
Путешествие на яхте по Критскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю - Индивидуальная экскурсия в Ханье
Насладитесь незабываемым путешествием на паруснике по Критскому морю. Выберите маршрут и проведите время в кристально чистых водах Крита
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arie
    30 мая 2024
    Секретная Ханья
    Мы провели замечательное время на экскурсии в Ханье с гидом Татьяной! Она проявила невероятное знание истории и культуры этого прекрасного
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    места, делая нашу поездку по-настоящему захватывающей и информативной. Татьяна не только рассказала нам о достопримечательностях города, но и поделилась интересными фактами и советами о местной жизни. Ее энергия и страсть к туризму сделали нашу экскурсию незабываемой и запоминающейся. Благодаря Татьяне мы узнали о Ханье так много и оставились впечатлены ее профессионализмом. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, провести экскурсию с Татьяной! Arie

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Секретная Ханья
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, всё спланировано и даже трансфер из отеля и обратно.
  • Н
    Наталья
    20 октября 2021
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    Татьяна - крутая! С ней безумно интересно и очень легко! Экскурсия прошла на одном дыхании и хотелось ещё слушать, слушать. Столько интересных фактов, историй, все с хорошей подачей. У нас большой опыт экскурсий, поэтому Татьяну точно очень рекомендую!
  • В
    Василиса
    16 октября 2021
    Секретная Ханья
    Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
  • А
    Анастасия
    20 августа 2021
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Ханье. Она прекрасно интересно все рассказала, ответила на все вопросы про быт местных, рассказала
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    почему так сложилось. Также маршрут был построен грамотно - несмотря на дикую летнюю жару мы гуляли по теньку и прохладным узким улицам, в которые вряд ли бы забрели сами. Очень благодарны за прекрасно проведенное время и за то, что раскрыли нам всю красоту города!

  • В
    Вера
    14 августа 2021
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    Отличная экскурсия! Нет это не совсем правильно. Отличная прогулка в приятной компании - это правильное впечатление! Татьяна очень внимательна к
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    своим гостям, показывает и рассказывает много разного из истории, культуры, современной жизни, акцентируя внимания на том, что интересно именно вам. Рассказывает легко и непринужденно, как будто вы просто общаетесь. А ещё Татьяна может порекомендовать вкусные таверны, красивые пляжи и всё что вам интересно, но если вы её об этом попросите. Никакой скрытой рекламы и это очень приятно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Ханье в июне 2024
Сейчас в Ханье в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханье (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 24 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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