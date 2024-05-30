1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю - Индивидуальная экскурсия в Ханье
Насладитесь незабываемым путешествием на паруснике по Критскому морю. Выберите маршрут и проведите время в кристально чистых водах Крита
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArie30 мая 2024Мы провели замечательное время на экскурсии в Ханье с гидом Татьяной! Она проявила невероятное знание истории и культуры этого прекрасного
- ЮЮлия23 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, всё спланировано и даже трансфер из отеля и обратно.
- ННаталья20 октября 2021Татьяна - крутая! С ней безумно интересно и очень легко! Экскурсия прошла на одном дыхании и хотелось ещё слушать, слушать. Столько интересных фактов, историй, все с хорошей подачей. У нас большой опыт экскурсий, поэтому Татьяну точно очень рекомендую!
- ВВасилиса16 октября 2021Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
- ААнастасия20 августа 2021Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Ханье. Она прекрасно интересно все рассказала, ответила на все вопросы про быт местных, рассказала
- ВВера14 августа 2021Отличная экскурсия! Нет это не совсем правильно. Отличная прогулка в приятной компании - это правильное впечатление! Татьяна очень внимательна к
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Ханье в июне 2024
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