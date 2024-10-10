Экскурсии выходного дня в Ханье

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ханье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по городу-мечте Ханье
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
16 мар в 18:00
€120 за всё до 3 чел.
Секретная Ханья
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
16 мар в 10:00
от €390 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    10 октября 2024
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    Была очень интересная и содержательная экскурсия. Благодаря Татьяне мы открыли для себя и полюбили Ханью!! Большое спасибо, было здорово и очень интересно!!!
  • O
    Olga
    24 сентября 2024
    Секретная Ханья
    Как жаль, что можно поставить только 5 звёзд! Сказать, что нам понравилась экскурсия, это не сказать ничего. Мы просто влюбились в эти
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    узкие улочки, витиеватые лестницы, уютные дворики с живой растительностью, в каждый красочный домик, разваливающийся домик, деревянный балкончик, стены 10 века… можно продолжать бесконечно. Но вряд ли бы увидели и познали все так хорошо, если бы пошли гулять по городу самостоятельно. Мы бы пропустили столько интересного, не поняли бы что к чему и не почувствовали бы колорит города, любовь жителей города к своей истории и культуре. Ну, а пирожных и спанокопитах, сьеденных в кафе города, надо писать отдельно. Это уже другая история. Спасибо Татьяна за информативную и очень познавательную экскурсию! Очень хотим ещё раз приехать сюда и опять встретиться с вами на каком-то другом маршруте!

  • Н
    Наталия
    23 сентября 2024
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    Уже с первых минут экскурсии у меня было ощущение, что я гуляю по городу с подругой. Татьяна замечательный человек и
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    очень компетентный экскурсовод. Я узнала о Ханье очень много информации, которую не найдёшь ни в каких других источниках,а только от человека который действительно любит и знает этот чудесный город. И Татьяна именно такой человек. Экскурсия продуманна до мелочей и ни одна минута не проходит в пустую. Так получилось, что я в день экскурсии не очень хорошо себя чувствовала и Татьяна проявила столько заботы, предлагала присесть и спрашивала не тяжело ли мне,это было очень приятно. Я очень рекомендую эту экскурсию и Татьяну как замечательного экскурсовода.

    Уже с первых минут экскурсии у меня было ощущение, что я гуляю по городу с подругой
  • I
    Irina
    21 сентября 2024
    Секретная Ханья
    Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и минорет и колокольная башня. Огромное спасибо Татьяне за увлекательный и познавательный тур по Хании.
    Замечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть иЗамечательная экскурсия! Было интересно понять зачем дама соединяют арки и почему у одной церкви есть и
  • S
    Svetlana
    13 сентября 2024
    Секретная Ханья
    Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову, это отношение передалось и
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    нам. Экскурсия по городу Ханья была познавательная. Кроме того Татьяна очень творчески подходит к своему делу. Мы узнали много не просто интересных, а необычных фактов. Татьяна учитывала все наши (спонтанные) пожелания, на ходу перестраивалась и при этом не теряла нити повествования. На любые наши вопросы она знала ответ. Татьяна - ещё и необыкновенно тонкий и в то же время глубокий человек. Экскурсия с ней - это не просто высокий уровень подачи информации, но и живое, интенсивное общение. Татьяна - мастер своего дела во всех смыслах этого слова. Нам очень понравилась экскурсия по городу Ханья. И мы обязательно будем обращаться к Татьяне ещё. Спасибо большое!

    Татьяна - очень приятный человек и потрясающе хороший рассказчик. Нельзя не заметить её любовь к острову
  • K
    Kira
    26 июля 2024
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    У нас был замечательный интеллигентный гид. Через 10 минут нам показалось, что мы давно знакомы. Большое вам всем спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ханье в марте 2025
Сейчас в Ханье в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 390. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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