Билеты
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
«Дополнительные расходы: входной билет в Кносский дворец — €20»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Билеты
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Побывать в самом сердце минойской культуры и узнать о первой цивилизации на территории Европы
Начало: У Кносского дворца
«Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€74 за билет
Билеты
Билеты на паром на греческие острова Афины - Крит
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
3 мая в 09:00
10 мая в 09:00
€52.50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
A
я очень требователен к гидам и Светлана превзошла ожидания! ей удавалось отвечать даже на самые каверзные вопросы, не теряя нить повествования и удачно вплетая свои ответы в общую канву.
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Ю
Добрый день! Всё прошло отлично. Спасибо Светлане!
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О
Спасибо Софии за интересный тур по дворцу, особенная благодарность за фото, схемы и карты, которые она показывала в ходе экскурсии!
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Ю
С экскурсоводом Светланой дворец буд-то ожил в её рассказах… Организаторы Юлия и Дарья проявили индивидуальный подход и профессионализм на каждом этапе 🥰 остались только приятные впечатления как от Крита, так и от дворца благодаря этим чудесным женщинам:)
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Прекрасная экскурсия, много интересной информации как о самом дворце, так и о экспонатах Археологического музея.
Без гида раскопки были бы грудой странных камней, с гидом их история оживает!
Без гида раскопки были бы грудой странных камней, с гидом их история оживает!
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Ю
Хотела поблагодарить нашего экскурсовода Светлану за отлично организованную экскурсию. Узнали очень много интересного про историю Кносского двореца, историю острава Крит и общий уклад греческой жизни. Очень рекомендую Светлану как высококлассного специалиста! Огромное спасибо за хорошо проведенное время.
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А
Нам очень понравились экскурсия по Кносскому дворцу. Светлана отличный экскурсовод. Мы узнали много нового и интересного. Спасибо большое.
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Экскурсия прошла превосходно! Спасибо! Светлана-чудесный экскурсовод, знающая и увлеченная своим делом!
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И
Мы были на экскурсии семьёй с детьми 15 и 2,5 года. Переживали, что сложно будет, но благодаоря профессионализму Светланы всё прошло прекрасно. Спасибо! Рекомендуем!
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Т
Экскурсия была познавательной и интересной, Светлана действительно владеет материалом, узнали много нового об истории Крита.
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Всего 48 отзывов в Ираклионе в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Билеты»
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