Что вас ожидает

По лабиринту — с высококлассным гидом

В сердце Крита с вами будет идеальный проводник, который проведет вас по сложной системе залов, коридоров и лестниц Кносского дворцы, раскрывая по пути его тайны. Нитью Ариадны сквозь экскурсию пройдет тема истории и культуры Минойского царства, архитектурного мастерства и инженерных находок минойцев. Вы зайдете в Тронный зал с круглой чашей и каменными скамьями, увидите глиняные сосуды и другие минойские артефакты. А в Зале фресок рассмотрите красочные и реалистичные изображения с быками, грифонами и людьми.

Истории и легенды Минойской цивилизации

Кроме мифов, связанных с Минотавром, сразившим его Тесеем и Ариадны, мы вспомним о других преданиях, окружающих Кносский дворец. Вы услышите о легендарном зодчем Дедале, построившем лабиринт, и расшифруете изображения на стенах древних залов. Узнаете о сложной письменности и божествах минойцев, а также о наследии, которое оставила эта цивилизация.

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