Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра

Пройти по древним залам и рассмотреть шедевры Минойской цивилизации с лицензированным гидом

Добро пожаловать в сердце Крита, где оживают древние античные мифы о Минотавре и победившем его Тесее! В знаменитом Кносском дворце вы перенесетесь в атмосферу Древней Греции, прикоснетесь к инженерному чуду минойцев, рассмотрите красочные фрески.

А главное — проникнете в уголки лабиринта, недоступные туристическим группам, и узнаете то, чего нет в путеводителях.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра

Что вас ожидает

По лабиринту — с высококлассным гидом

В сердце Крита с вами будет идеальный проводник, который проведет вас по сложной системе залов, коридоров и лестниц Кносского дворцы, раскрывая по пути его тайны. Нитью Ариадны сквозь экскурсию пройдет тема истории и культуры Минойского царства, архитектурного мастерства и инженерных находок минойцев. Вы зайдете в Тронный зал с круглой чашей и каменными скамьями, увидите глиняные сосуды и другие минойские артефакты. А в Зале фресок рассмотрите красочные и реалистичные изображения с быками, грифонами и людьми.

Истории и легенды Минойской цивилизации

Кроме мифов, связанных с Минотавром, сразившим его Тесеем и Ариадны, мы вспомним о других преданиях, окружающих Кносский дворец. Вы услышите о легендарном зодчем Дедале, построившем лабиринт, и расшифруете изображения на стенах древних залов. Узнаете о сложной письменности и божествах минойцев, а также о наследии, которое оставила эта цивилизация.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: входной билет в Кносский дворец — 15 евро, а также наушники — 2 евро. Для граждан Евросоюза до 25 лет вход свободный. Для граждан других стран с 6 до 25 лет вход 7, 5 евро, до 5 лет — вход свободный.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа в Кносский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Долой скучные маршруты и толпы туристов! С нами вы увидите настоящий Крит — только самое-самое! Совместно с гостями острова мы разработали экскурсии в мини-группах, которые сочетают посещение визитных карточек, а также совершенно аутентичных, неизвестных обычному туристу мест. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они живут на Крите по 10-20 лет, обожают его всей душой и готовы этой любовью поделиться с вами!
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