В пяти километрах от Ираклиона, в долине реки Кайратос, находится древний город Кносс - сердце минойской цивилизации.
Здесь можно увидеть крупнейший памятник бронзового века на Крите и познакомиться с легендой о
5 причин купить этот билет
- 🎧 Аудиогид на смартфоне
- 🏛️ Входной билет включён
- 🗺️ Легенда о Минотавре
- 🎨 Фрески и трон Миноса
- 📱 Экскурсия без интернета
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Кносский дворец
- Трон Миноса
Описание билета
- Вы познакомитесь с историей Кносского дворца, который был церемониальным и политическим центром минойской культуры.
- Рассматривая каменную резьбу и фрески на стенах дворца, представите в деталях критскую жизнь в эпоху поздней бронзы.
- Прогуляйтесь по 9000-летним руинам, запутанной сети рабочих помещений, резиденций и хранилищ, окружающих центральную площадь.
- Услышите легенду о Минотавре и его лабиринте и пройдёте по местам, где эта легенда родилась.
- Увидите трон Миноса и узнаете о первом царе Крита.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Кносский дворец.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиогид
|€70
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кносского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Ираклионе
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
