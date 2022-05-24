Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион

Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов - живописных, умопомрачительных, захватывающих

Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов — живописных, умопомрачительных, захватывающих взгляд и остающихся в памяти.

Именно это заставляет гостей острова Крит возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы хранить воспоминания и дополнять их новыми яркими красками из года в год.

В этом путешествии мы с вами соберём все жемчужины Западной части острова!
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Святой Троицы Агиа Триада
  • Город Ханья
  • Озеро Курнас
  • Деревня Аргируполи (если позволит программа)
  • Пещера Мелидони
Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов — живописных, умопомрачительных, захватывающих взгляд и остающихся в памяти. Именно это заставляет гостей острова Крит возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы хранить воспоминания и дополнять их новыми яркими красками из года в год. В этом путешествии мы с вами соберём все жемчужины Западной части острова!
Наш маршрут будет проходить вдоль северного побережья Крита. В чудесном месте, буквально утопающем в оливковых рощах, виноградниках и кипарисах, мы посетим один из известнейших и богатейших монастырей не только на острове Крит, но и, пожалуй, во всей Греции. Это монастырь Святой Троицы Агиа Триада, что находится на полуострове Акротири. Строительство монастыря началось в 1611 году выходцами из состоятельной критско-венецианской семьи и с архитектурной точки зрения монастырь является одним из ярчайших примеров критского возрождения.
После мы отправимся на прогулку в очаровательный город с потрясающей архитектурой – город Ханья. Любителям блуждать по лабиринту запутанных улочек традиционных южно-европейских городов будет крайне интересно пройтись по центру второго по величине города. Когда-то Ханья была столицей Крита, а сейчас это совершенно точно самый красивый город острова. Он представляет собой удивительный симбиоз и хитросплетение различных периодов и архитектурных стилей — всё благодаря турецким и венецианским строениям, соседствующим друг с другом.
Не забывая об одной из важных целей нашего отдыха на Крите — купании — мы заедем и на единственное природное озеро Крита, озеро Курнас, а после отправимся на следующую прогулку. В середине дня нас ждёт деревня Аргируполи, которая была построена на развалинах древнего города Лаппа. Лаппа считается самой старой епархией Крита, основанной самим апостолом Титом. На вершине холма находится деревушка, а вниз по склонам сбегают множество источников, превращающихся в небольшие водопады.
К вечеру почти все жемчужины собраны, но прелесть Крита заключается в том, что ваше ожерелье можно пополнять бесконечно!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту от отеля и обратно
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки
Что не входит
  • Входной билет в монастырь — 2,5 евро
  • Входной билет в пещеру — 3 евро
  • Обед в тавернах — от 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пятница (время выезда зависит от расположения отеля)

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