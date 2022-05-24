Западный Крит обязателен для посещения всеми ценителям прекрасных видов — живописных, умопомрачительных, захватывающих взгляд и остающихся в памяти. Именно это заставляет гостей острова Крит возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы хранить воспоминания и дополнять их новыми яркими красками из года в год. В этом путешествии мы с вами соберём все жемчужины Западной части острова!

Наш маршрут будет проходить вдоль северного побережья Крита. В чудесном месте, буквально утопающем в оливковых рощах, виноградниках и кипарисах, мы посетим один из известнейших и богатейших монастырей не только на острове Крит, но и, пожалуй, во всей Греции. Это монастырь Святой Троицы Агиа Триада, что находится на полуострове Акротири. Строительство монастыря началось в 1611 году выходцами из состоятельной критско-венецианской семьи и с архитектурной точки зрения монастырь является одним из ярчайших примеров критского возрождения.

После мы отправимся на прогулку в очаровательный город с потрясающей архитектурой – город Ханья. Любителям блуждать по лабиринту запутанных улочек традиционных южно-европейских городов будет крайне интересно пройтись по центру второго по величине города. Когда-то Ханья была столицей Крита, а сейчас это совершенно точно самый красивый город острова. Он представляет собой удивительный симбиоз и хитросплетение различных периодов и архитектурных стилей — всё благодаря турецким и венецианским строениям, соседствующим друг с другом.

Не забывая об одной из важных целей нашего отдыха на Крите — купании — мы заедем и на единственное природное озеро Крита, озеро Курнас, а после отправимся на следующую прогулку. В середине дня нас ждёт деревня Аргируполи, которая была построена на развалинах древнего города Лаппа. Лаппа считается самой старой епархией Крита, основанной самим апостолом Титом. На вершине холма находится деревушка, а вниз по склонам сбегают множество источников, превращающихся в небольшие водопады.

К вечеру почти все жемчужины собраны, но прелесть Крита заключается в том, что ваше ожерелье можно пополнять бесконечно!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.