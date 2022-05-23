Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров

Мы отправимся на экспресс-экскурсию по острову

Мы отправимся на экспресс-экскурсию по острову.

Я подберу индивидуальную программу для вас, мы увидим Старый город и панорамы, район Канони или город с переездом на Палиокастрицу, или город и дворец Сиси.

Я расскажу о главных исторических моментах острова, мы посетим самые главные и интересные места.
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров
Экспресс-знакомство с Корфу за день для туристов с лайнеров

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Святого Спиридона
  • Храм царицы Феодоры
  • Храм Святого Николая и Святого Иоанна
  • Историческую площадь Мэрии
  • Площадь Спианаду и «аристократическую улицу» Листон
  • Место панорамы с городской части
  • Район Канони
  • Или обзорный вариант:
  • Город — историческая часть
  • Западная часть Палиокастритца — cамое красивое место острова, виды с высоты 350 и 550 метров.
  • Дворец Сиси

Что вас ждет

Я расскажу вам о главных исторических моментах острова, мы посетим самые главные и интересные места города или острова.
На экскурсии мы увидим старый город, который находится под защитой ЮНЕСКО. Сам город находится недалеко от порта. Мы посетим исторический храм Святого Спиридона и Святой Феодоры, который и является кафедральным храмом.
Мы пройдёмся по узким улочкам Кандунья, которые напоминают города Италии, мы почувствуем местный колорит. При желании мы можем посетить храмы Святого Иоанна и Святого Николая.
Мы увидим исторические здании первого Ионического театра и кафедральный католический храм Святого Якоба и Христофора, подойдём к самому центральному месту острова — площади Листон, увидим дворец святых Георгия и Михаила.
Далее мы увидим старый форд — византийскую крепость, которая устояла даже после многочисленных битв. С панорамы мы увидим остров Видос, самую высокую гору Пандократор и береговую линию Албании.
После знакомства с городом мы на комфортном транспорте направимся в сторону Канони. Здесь посетим Мышиный остров, который местные считают закаменевшим кораблем Одиссея. С панорамы Канони мы увидим монастырь Влахернской Богодицы, который с 1685 года стоит прямо в море, на том самом месте, где монахи нашли чудотворную икону Богородицы.
Для гостей, которые хотят сделать ударение на православную тематику мы посетим самый главный монастырь на Корфу — монастырь Богородицы Кассопитры.

Важно знать

На экскурсии или перед экскурсией в краткости я опишу все возможные варианты экскурсионного маршрута по Корфу и области.
Не опаздывайте на экскурсию. Из-за ограниченного времени стоянки лайнера возможно понадобимся сократить предлагаемый вариант экскурсии.

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • услуги дипломированного гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • входные билеты (музей Сиси), при выборе этого объекта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги дипломированного гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты (музей Сиси), при выборе этого объекта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт при выходе из зоны таможенной границы
Завершение: Порт, здание таможни
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Не опаздывайте на экскурсию. Из-за ограниченного времени стоянки лайнера возможно понадобимся сократить предлагаемый вариант экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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