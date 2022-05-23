Что вас ждет

Я расскажу вам о главных исторических моментах острова, мы посетим самые главные и интересные места города или острова.

На экскурсии мы увидим старый город, который находится под защитой ЮНЕСКО. Сам город находится недалеко от порта. Мы посетим исторический храм Святого Спиридона и Святой Феодоры, который и является кафедральным храмом.

Мы пройдёмся по узким улочкам Кандунья, которые напоминают города Италии, мы почувствуем местный колорит. При желании мы можем посетить храмы Святого Иоанна и Святого Николая.

Мы увидим исторические здании первого Ионического театра и кафедральный католический храм Святого Якоба и Христофора, подойдём к самому центральному месту острова — площади Листон, увидим дворец святых Георгия и Михаила.

Далее мы увидим старый форд — византийскую крепость, которая устояла даже после многочисленных битв. С панорамы мы увидим остров Видос, самую высокую гору Пандократор и береговую линию Албании.

После знакомства с городом мы на комфортном транспорте направимся в сторону Канони. Здесь посетим Мышиный остров, который местные считают закаменевшим кораблем Одиссея. С панорамы Канони мы увидим монастырь Влахернской Богодицы, который с 1685 года стоит прямо в море, на том самом месте, где монахи нашли чудотворную икону Богородицы.

Для гостей, которые хотят сделать ударение на православную тематику мы посетим самый главный монастырь на Корфу — монастырь Богородицы Кассопитры.

Важно знать

На экскурсии или перед экскурсией в краткости я опишу все возможные варианты экскурсионного маршрута по Корфу и области.

Не опаздывайте на экскурсию. Из-за ограниченного времени стоянки лайнера возможно понадобимся сократить предлагаемый вариант экскурсии.

В стоимость экскурсии включено:

транспорт,

услуги дипломированного гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: