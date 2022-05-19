Что вас дет

При выборе только одной экскурсии я стараюсь вместить самые главные святыни острова: храм Святого Спиридона, Кафедральный храм Царицы Феодоры (при храмах находятся полные мощи святых). Всегда стараюсь рассчитать время экскурсии, чтоб попасть к открытию раки святыней.

Мы сможем подойти и приклониться к открытой раке и написать записки на греческом языке. В исторической части города находятся и другие святыни: храм Святого Николая и храм Иоанна Предтечи. При желании мы посетим и эти храмы.

После посещения города мы направимся в сторону района Канони, где располагается один из особенных монастырей острова Корфу — монастырь Богородицы Кассопитры. Обитель была основана 1706 году и была женской, но позже стала мужской. Мы сможем встретиться с отцом Поликарпом и пообщаться с ним.

Полюбуемся с панорамы на визитные карточки острова: Пондикониси, монастырь Влахеренской Богородицы, который находится прямо в море.

В тихом умиротворенном местечке — деревне Кинопьястес находится скит Святой Параскевы Римской. Это место наполнено сильной духовной энергией. При ските находится самая большая часть десницы Св. Параскевы и чудотворная икона.

В западной части острова посетим монастырь Богородицы Палиокастритицы. Я расскажу историю хрисианства на Кипре и удивительные факты о монастырях и чудесах, происходящих в них.

Важно знать

При посещении монастырей выбирайте соответствующую одежду.

Транспорт может быть любого варианта и любого класса 1-4 мест, 1-8 мест,8-18 и 18-52.

В стоимость экскурсии включено:

транспорт,

услуги дипломированого гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: