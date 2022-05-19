Экскурсия по монастырям острова Корфу

Мы отправимся в путешествие по святым местам Кипра

Мы отправимся в путешествие по святым местам Кипра.

Я расскажу историю хрисианства на острове и удивительные факты о монастырях и чудесах, происходящих в них.

Мы посетим храм Святого Спиридона, Кафедральный храм Царицы Феодоры, монастырь Богородицы Кассопитры и скит Святой Параскевы Римской.
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Экскурсия по монастырям острова Корфу
Экскурсия по монастырям острова Корфу

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная историческая часть города Корфу
  • Храм Святого Спиридона
  • Храм Царицы Феодоры
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храм Святого Николая
  • Монастырь Богородицы Кассопитры
  • Скит Святой Пятницы (Параскевы)
  • Монастырь Богородицы Палиокастрицы

Что вас дет

При выборе только одной экскурсии я стараюсь вместить самые главные святыни острова: храм Святого Спиридона, Кафедральный храм Царицы Феодоры (при храмах находятся полные мощи святых). Всегда стараюсь рассчитать время экскурсии, чтоб попасть к открытию раки святыней.
Мы сможем подойти и приклониться к открытой раке и написать записки на греческом языке. В исторической части города находятся и другие святыни: храм Святого Николая и храм Иоанна Предтечи. При желании мы посетим и эти храмы.
После посещения города мы направимся в сторону района Канони, где располагается один из особенных монастырей острова Корфу — монастырь Богородицы Кассопитры. Обитель была основана 1706 году и была женской, но позже стала мужской. Мы сможем встретиться с отцом Поликарпом и пообщаться с ним.
Полюбуемся с панорамы на визитные карточки острова: Пондикониси, монастырь Влахеренской Богородицы, который находится прямо в море.
В тихом умиротворенном местечке — деревне Кинопьястес находится скит Святой Параскевы Римской. Это место наполнено сильной духовной энергией. При ските находится самая большая часть десницы Св. Параскевы и чудотворная икона.
В западной части острова посетим монастырь Богородицы Палиокастритицы. Я расскажу историю хрисианства на Кипре и удивительные факты о монастырях и чудесах, происходящих в них.

Важно знать

При посещении монастырей выбирайте соответствующую одежду.
Транспорт может быть любого варианта и любого класса 1-4 мест, 1-8 мест,8-18 и 18-52.

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • услуги дипломированого гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед (по желанию).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги дипломированого гида
Что не входит
  • Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При посещении монастырей выбирайте соответствующую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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