Что вас ждет
Скалы Метеоры появились более 60 млн. лет назад и изначально были дном доисторического моря, находившегося в долины. Метеоры в перевроде с греческого означают «парящие в воздухе». Сейчас это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из главных центров православного монашества в Греции.
На вершинах скал находятся 6 православных монастырей:
- монастырь Святого Стефана,
- монастырь Святого Николая Анапавсаса,
- Большой Метеор или Преображенский монастырь,
- монастырь Варлаама,
- монастырь Русану,
- монастырь Святой Троицы.
- Я расскажу Вам о том как появились эти святыни среди неприступных, отрезанных от внешнего мира скал, кто был их первым жителем. Мы полюбуемся прекрасными видами и сделаем фото на память.
Важно знать
При посещении монастырей выбирайте соответствующую одежду: женщины платье или юбку ниже колен, платок на голову, мужчины — брюки и рубашку/футболку с рукавом. Открытые плечи можно прикрыть шарфом.
В стоимость экскурсии включено:
- траспорт,
- услуги гида,
- билеты на паром,
- дорожные налоги (в обе стороны).
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед,
- приношение в монастырях.