Что вас ждет

Скалы Метеоры появились более 60 млн. лет назад и изначально были дном доисторического моря, находившегося в долины. Метеоры в перевроде с греческого означают «парящие в воздухе». Сейчас это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из главных центров православного монашества в Греции.

На вершинах скал находятся 6 православных монастырей:

монастырь Святого Стефана,

монастырь Святого Николая Анапавсаса,

Большой Метеор или Преображенский монастырь,

монастырь Варлаама,

монастырь Русану,

монастырь Святой Троицы.

Я расскажу Вам о том как появились эти святыни среди неприступных, отрезанных от внешнего мира скал, кто был их первым жителем. Мы полюбуемся прекрасными видами и сделаем фото на память.

Важно знать

При посещении монастырей выбирайте соответствующую одежду: женщины платье или юбку ниже колен, платок на голову, мужчины — брюки и рубашку/футболку с рукавом. Открытые плечи можно прикрыть шарфом.

В стоимость экскурсии включено:

траспорт,

услуги гида,

билеты на паром,

дорожные налоги (в обе стороны).

Туристы оплачивают самостоятельно: