Путешествие к святым Метеорам

Приглашаю Вас в путешествие к православным монастырям - великолепным Метеорам

Приглашаю Вас в путешествие к православным монастырям — великолепным Метеорам.

Вы посетите монастыри, расположенные на вершине скал на высоте 600 м.

над уровнем моря, услышите истории о появлении святынь и о первых жителях, полюбуетесь прекрасными видами.
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам
Путешествие к святым Метеорам

Что вы увидите 🤩

  • монастырь Святого Стефана
  • монастырь Святого Николая Анапавсаса
  • Большой Метеор или Преображенский монастырь
  • монастырь Варлаама
  • монастырь Русану
  • монастырь Святой Троицы.
Что вас ждет
Скалы Метеоры появились более 60 млн. лет назад и изначально были дном доисторического моря, находившегося в долины. Метеоры в перевроде с греческого означают «парящие в воздухе». Сейчас это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из главных центров православного монашества в Греции.

На вершинах скал находятся 6 православных монастырей:

  • монастырь Святого Стефана,
  • монастырь Святого Николая Анапавсаса,
  • Большой Метеор или Преображенский монастырь,
  • монастырь Варлаама,
  • монастырь Русану,
  • монастырь Святой Троицы.
  • Я расскажу Вам о том как появились эти святыни среди неприступных, отрезанных от внешнего мира скал, кто был их первым жителем. Мы полюбуемся прекрасными видами и сделаем фото на память.
Важно знать
При посещении монастырей выбирайте соответствующую одежду: женщины платье или юбку ниже колен, платок на голову, мужчины — брюки и рубашку/футболку с рукавом. Открытые плечи можно прикрыть шарфом.

В стоимость экскурсии включено:

  • траспорт,
  • услуги гида,
  • билеты на паром,
  • дорожные налоги (в обе стороны).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • приношение в монастырях.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Экскурсия по главным местам города и пригорода
€750

Ответы на вопросы

Что входит
  • траспорт
  • услуги гида
  • билеты на паром
  • дорожные налоги (в обе стороны).
Что не входит
  • обед
  • приношение в монастырях.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

ГЕОРГИЙ
ГЕОРГИЙ
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