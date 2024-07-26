Приглашаю в морское путешествие туда, где живут мифы и легенды, а природа столь прекрасна, что её не описать словами. Вы узнаете, как на Корфу началась жизнь и как на эти земли нападали пираты. Увидите бухту в виде сердца и прикоснётесь к тектонической плите. По желанию искупаетесь в чистейших водах и сделаете классные снимки острова.

Описание водной прогулки

Вы пройдёте по западному побережью острова на катере, искупаетесь в экологически чистых водах Ионического моря, встретите закат и сделаете потрясающие фотографии. Я — ваш гид и капитан, и на прогулке я покажу и расскажу вам много интересного:

Вы побываете в бухте в виде сердца и узнаете о пиратах и османах, которые пытались захватить эти территории

Поплаваете в самой полезной воде на планете и поныряете с разных скал или прогуляетесь по берегу и сделаете снимки очаровательного Корфу

Увидите как минимум пять природных гротов и прикоснётесь к краю Евразийской тектонической плиты

Увидите место конфликта Посейдона и Одиссея, где, согласно мифу, остался окаменелый корабль последнего

Также на борту есть сапы, маски и ласты для снорклинга и детские жилеты для купания — если захотите, воспользуетесь этим.

Организационные детали