Вечерняя прогулка на катере

Полюбоваться заповедной природой и увидеть, как красиво садится солнце на Корфу
Приглашаю в морское путешествие туда, где живут мифы и легенды, а природа столь прекрасна, что её не описать словами. Вы узнаете, как на Корфу началась жизнь и как на эти земли нападали пираты. Увидите бухту в виде сердца и прикоснётесь к тектонической плите. По желанию искупаетесь в чистейших водах и сделаете классные снимки острова.
5
2 отзыва
Вечерняя прогулка на катере
Вечерняя прогулка на катере
Вечерняя прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание водной прогулки

Вы пройдёте по западному побережью острова на катере, искупаетесь в экологически чистых водах Ионического моря, встретите закат и сделаете потрясающие фотографии. Я — ваш гид и капитан, и на прогулке я покажу и расскажу вам много интересного:

  • Вы побываете в бухте в виде сердца и узнаете о пиратах и османах, которые пытались захватить эти территории
  • Поплаваете в самой полезной воде на планете и поныряете с разных скал или прогуляетесь по берегу и сделаете снимки очаровательного Корфу
  • Увидите как минимум пять природных гротов и прикоснётесь к краю Евразийской тектонической плиты
  • Увидите место конфликта Посейдона и Одиссея, где, согласно мифу, остался окаменелый корабль последнего

Также на борту есть сапы, маски и ласты для снорклинга и детские жилеты для купания — если захотите, воспользуетесь этим.

Организационные детали

  • Водная прогулка пройдёт на катере Gaia или Trimarchi
  • По запросу организую трансфер до порта. Детали и цены уточняйте в переписке
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 9. Детали и цены уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Палеокастрицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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O
26 июл 2024
Мы встретились с Алексеем в порту Алипо в Палеокастрице. И как только наш катер отчалил от причала, стало понятно, что необыкновенной красотой острова Корфу, всеми оттенками зеленого и синего, надо
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любоваться с моря. Море вокруг острова Ионическое- глубокое,чистое, соленое.
Высокие прибрежные скалы- природные скульптуры, маленькие "секретные" пляжики, таинственные пещеры и окаменевший корабль Одиссея.
Алексей- опытный капитан и влюленный в природу острова человек, прекрасный расказчик.
Мы подплывали так близко к скалам, что их можно было рассмотреть и потрогать, поднырнуть в подводную пещеру. У островка Колуври - окаменевшего корабля Одиссея, я прыгала в" голубую безду". Глубина моря в этом месте 88 метров. Впечатления незабываемые.
Нырять и плавать лучше в маске.
У Алексея на катере есть и маски и ласты.
Ветер все усиливался, и наш катерок помчался навстречу заходящему солнцу. Солнце в этот вечер как- то не спешило, и волны подбрасывали нас вверх и вниз, обдовали солеными брызгами.
С берега светелись огоньки монастыря Палеокастрица.
Дышалось легко.
Проводив солнце, благополучно вернулись в порт, как Одиссей "пространства и времени полный"..
Вечерняя прогулка на катере подойдет людям любящим море, природу, интересующихся геологией, историей рождения острова и тем, кому нравиться плавать и нырять, драйв.
Можно сделать много красивых фотографий.
Прогулка подойдет и семьям с детьми и подростками, много движения, романтики, у капитана прекрасное чувство юмора.
Красивых путешествий!

Александр
24 июл 2024
Прекрасная экскурсия, не забываемые впечатления от моря, скал, пещер и конечно же заката! Экскурсовод Алексей профессионально и весело всё провел! Организовано всё было на высоком уровне.

Входит в следующие категории Корфу

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиВечерниеЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеПопулярные местаОт Морского вокзала

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