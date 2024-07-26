Приглашаю в морское путешествие туда, где живут мифы и легенды, а природа столь прекрасна, что её не описать словами. Вы узнаете, как на Корфу началась жизнь и как на эти земли нападали пираты. Увидите бухту в виде сердца и прикоснётесь к тектонической плите. По желанию искупаетесь в чистейших водах и сделаете классные снимки острова.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание водной прогулки
Вы пройдёте по западному побережью острова на катере, искупаетесь в экологически чистых водах Ионического моря, встретите закат и сделаете потрясающие фотографии. Я — ваш гид и капитан, и на прогулке я покажу и расскажу вам много интересного:
- Вы побываете в бухте в виде сердца и узнаете о пиратах и османах, которые пытались захватить эти территории
- Поплаваете в самой полезной воде на планете и поныряете с разных скал или прогуляетесь по берегу и сделаете снимки очаровательного Корфу
- Увидите как минимум пять природных гротов и прикоснётесь к краю Евразийской тектонической плиты
- Увидите место конфликта Посейдона и Одиссея, где, согласно мифу, остался окаменелый корабль последнего
Также на борту есть сапы, маски и ласты для снорклинга и детские жилеты для купания — если захотите, воспользуетесь этим.
Организационные детали
- Водная прогулка пройдёт на катере Gaia или Trimarchi
- По запросу организую трансфер до порта. Детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 9. Детали и цены уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Палеокастрицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexey — ваш гид в Корфу
Провёл экскурсии для 545 туристов
Кто я? Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей. Живу и работаю на острове Корфу уже около 20 лет. Знаю остров вдоль и поперёк. Знаю не только геолокацию красивых видов с открыток,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oльга
26 июл 2024
Мы встретились с Алексеем в порту Алипо в Палеокастрице. И как только наш катер отчалил от причала, стало понятно, что необыкновенной красотой острова Корфу, всеми оттенками зеленого и синего, надо
Александр
24 июл 2024
Прекрасная экскурсия, не забываемые впечатления от моря, скал, пещер и конечно же заката! Экскурсовод Алексей профессионально и весело всё провел! Организовано всё было на высоком уровне.
Входит в следующие категории Корфу
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