Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

  1. Греция
  2. Экскурсии

Аквапарк Water City из района Лассити

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Аквапарк Water City — это один из самых больших парков 🌳 водных развлечений на Крите.

Он находится в деревне Анополи на середине пути между городами Ираклион и Херсониссос.

Хотите покататься с горок, поплескаться в воде под лучами жаркого критского солнца, выпить 🍹 вкусный коктейль у бассейна? А может вздремнуть в тени деревьев на шезлонге, пока под присмотром аниматоров ваши дети веселятся в воде и нагуливают аппетит? Всё это возможно в одном из лучших аквапарков Крита!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

    Заказать трансфер
Аквапарк Water City из района Лассити
Аквапарк Water City из района Лассити
Аквапарк Water City — это один из самых больших парков 🌳 водных развлечений на Крите. Он находится в деревне Анополи на середине пути между городами Ираклион и Херсониссос. Хотите покататься с горок, поплескаться в воде под лучами жаркого критского солнца, выпить 🍹 вкусный коктейль у бассейна? А может вздремнуть в тени деревьев на шезлонге, пока под присмотром аниматоров ваши дети веселятся в воде и нагуливают аппетит? Всё это возможно в одном из лучших аквапарков Крита!
Внимание! В период 1-15 октября возможны отмены и переносы поездок в связи с погодными условиями. Детали уточняйте у организатора при бронировании.
В аквапарке Ватер Сити действует правило: малышами считаются дети до 90 см ростом вне зависимости от возраста. Они посещают аквапарк бесплатно. Детский билет 🎫 также вне зависимости от возраста необходимо приобретать тем, кто уже вырос от 90 до 140 см. Вы старше 12 лет или выше 140 см? Поздравляем — вы достаточно взрослые для полного билета!

График:

    8:30 - 9:30Выезд из отеля
    10:40Прибытие в парк
    ВНИМАНИЕ!Не забудьте заранее уточнить время возвращения на ресепшн парка
    17:00Выезд в отель
    Внимание!
    Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
    Что входит
    • Трансфер на автобусе из отеля и обратно
    • Входной билет в аквапарк на весь день
    • Вход на все горки и находящиеся внутри парка аттракционы.
    Что не входит
    • Аренда сейфа для вещей — 4 евро
    • Еда и напитки — 10-15 евро
    • Некоторые дополнительные сервисы (например, фотографии от местных фотографов, временные татуировки и бодиарт, и так далее) — от 5 евро.
    Начало
    🚩 от отеля или по адресу по согласованию
    Место завершения
    🏁 у отеля или по адресу по согласованию
    Аквапарк Water City из района Лассити
    Аквапарк Water City из района Лассити
    Аквапарк Water City из района Лассити
    Аквапарк Water City из района Лассити

    Выберите дату для поездки

    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

    Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
    159
    16 часов
    Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
    3 отзыва
    Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
    27
    10 часов
    Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
    2 отзыва
    Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
    42
    10 часов
    Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
    2 отзыва
    Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
    33.5
    16 часов
    Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
    2 отзыва
    Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
    29.5
    6 часов
    Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
    1 отзыв
    Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
    179
    16 часов
    Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
    1 отзыв

    Еще несколько необычных экскурсий в Крите

    Прогулка по городу-мечте Ханье
    106
    3 часа
    Прогулка по городу-мечте Ханье
    25 отзывов
    Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
    Все краски западного Крита
    От 365
    8 часов
    Все краски западного Крита
    18 отзывов
    Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
    История Ретимно — в «Великолепном веке»
    106
    3 часа
    История Ретимно — в «Великолепном веке»
    16 отзывов
    Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
    Встреча с настоящим Критом
    От 375
    8 часов
    Встреча с настоящим Критом
    16 отзывов
    Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
    Археологическое путешествие по острову Крит
    375
    8 часов
    Археологическое путешествие по острову Крит
    13 отзывов
    Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
    Душа Крита
    От 365
    8 часов
    Душа Крита
    11 отзывов
    Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи