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Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона

3
1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Приготовьтесь к уединенному отдыху на острове 🏝️ Куфониси, до которого вы доберетесь на корабле 🛳️.

Здесь вы расслабитесь на чистейших безлюдных пляжах, пообедаете и прогуляетесь 👣 пешком.

На острове нет высоких деревьев, больших отелей, шумных баров и клубов.

Единственными живыми существами, которые встретятся по дороге, будут дикие кролики.

Идеальный отдых вблизи южного побережья Крита для тех, кто устал от шума и суеты туристической части Греции.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €61 за человека

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Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона
Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона

Что вы увидите

  • Необитаемый остров Куфониси
  • Дикие пляжи
Когда вы были на необитаемом острове 🏝️ со множеством диких пляжей? И чтобы ещё никаких отелей и толп шумных туристов? Давно? Тогда остров Куфониси ждёт вас! Тишина, покой и никакой «цивилизации», а на его пустынных песчаных пляжах с волшебного цвета морем будете только вы и ваша группа — с одного единственного небольшого корабля. Если же вы решите ненадолго оставить пляжи и прогуляться 👣 вглубь Куфониси, то поймете, что значит быть на острове в совершенном одиночестве!
Отправляемся с утра и на весь день из курортных посёлков области Ираклион.
ВНИМАНИЕ! Из отелей, находящихся в центре города Ираклиона и в районе Агия Пелагия, стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 10 евро для взрослого и на 5 евро для ребенка.
Поездка может быть отменена вследствие плохих погодных условий. Это бывает крайне редко и как правило связано со штормами в море 🌊 в самом начале или конце сезона.
Что входит
  • Трансфер на автобусе от отеля до порта в деревне Макри Гиалос и обратно
  • Билет на корабль
  • Обед
  • Сопровождение гида.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона
Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона
Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона
Необитаемый остров Куфониси из Ираклиона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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1 отзыв оставили туристы

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