Когда вы были на необитаемом острове 🏝️ со множеством диких пляжей? И чтобы ещё никаких отелей и толп шумных туристов? Давно? Тогда остров Куфониси ждёт вас! Тишина, покой и никакой «цивилизации», а на его пустынных песчаных пляжах с волшебного цвета морем будете только вы и ваша группа — с одного единственного небольшого корабля. Если же вы решите ненадолго оставить пляжи и прогуляться 👣 вглубь Куфониси, то поймете, что значит быть на острове в совершенном одиночестве!

Отправляемся с утра и на весь день из курортных посёлков области Ираклион.

ВНИМАНИЕ! Из отелей, находящихся в центре города Ираклиона и в районе Агия Пелагия, стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 10 евро для взрослого и на 5 евро для ребенка.

Поездка может быть отменена вследствие плохих погодных условий. Это бывает крайне редко и как правило связано со штормами в море 🌊 в самом начале или конце сезона.