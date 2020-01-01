Критская кухня 🥧 считается одной из самых здоровых в мире.
Разнообразие блюд, изысканные деликатесы, и, конечно, вина — все это создает идеальные условия для гастрономического тура по Криту.
Щедрость и гостеприимство острова покорит сердце каждого туриста.
Кухня Крита — самобытная, уникальная достопримечательность 🏛️, заслуживающая особого внимания.
Вас ждут:
- знакомства с кулинарными традициями
- посещение известных ферм, местных предприятий, кондитерских, в которых можно отведать произведения кулинарного искусства.
- мастер класс по изготовлению одного из блюд критской кухни
- С нашей помощью Вы сможете расширить свои познания в изысканной кухне Крита.
Что входит
- Услуги гида, водителя, транспорт. Дегустация и мастер класс также включены в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 Удобное для туристов
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Я.
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