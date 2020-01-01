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Гастрономический тур по острову Крит

Елена Я.
Елена Я. – Гид из Крита
Гастрономический тур по острову Крит
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

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Гастрономический тур по острову Крит

Что вы увидите

  • Фермы
  • Винодельни
  • Таверны
Критская кухня 🥧 считается одной из самых здоровых в мире.
Разнообразие блюд, изысканные деликатесы, и, конечно, вина — все это создает идеальные условия для гастрономического тура по Криту.
Щедрость и гостеприимство острова покорит сердце каждого туриста.
Кухня Крита — самобытная, уникальная достопримечательность 🏛️, заслуживающая особого внимания.

Вас ждут:

  • знакомства с кулинарными традициями
  • посещение известных ферм, местных предприятий, кондитерских, в которых можно отведать произведения кулинарного искусства.
  • мастер класс по изготовлению одного из блюд критской кухни
  • С нашей помощью Вы сможете расширить свои познания в изысканной кухне Крита.
Что входит
  • Услуги гида, водителя, транспорт. Дегустация и мастер класс также включены в стоимость.
Что не входит
  • Дополнительные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Удобное для туристов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Я.
Елена Я.
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