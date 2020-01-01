Критская кухня 🥧 считается одной из самых здоровых в мире.

Разнообразие блюд, изысканные деликатесы, и, конечно, вина — все это создает идеальные условия для гастрономического тура по Криту.

Щедрость и гостеприимство острова покорит сердце каждого туриста.

Кухня Крита — самобытная, уникальная достопримечательность 🏛️, заслуживающая особого внимания.

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