Это не столько экскурсионная, сколько прогулочная поездка. В пути вас будет сопровождать англоязычный представитель туристической компании. Он нужен исключительно для решения организационных вопросов.

Первая остановка — это самый красивый город 🏙️ Крита, великолепная венецианская Ханья. Изысканная красота старого города создана сплетением турецкого и венецианского архитектурного стиля. Узкие улочки и аллеи, старые особняки и арки, мечети и минареты — всё вокруг погружает вас в атмосферу сказки. Уже в автобусе 🚌 вы получите карту, и у вас будет около двух часов на самостоятельную прогулку 👣 по старому городу и венецианской гавани.

После городской прогулки мы отправляемся в дальнейший путь, чтобы посетить самую юго-западную точку Крита. Нас ждёт Элафониси — пляж 🏖️ с белым и розовым песком, бирюзовыми водами и заповедным островом с кедровыми лесами.

График:

7:30 - 8:30Выезд из отеля

9:15 - 11:15Прибытие в город Ханья и свободное время

13:00 - 16:00Прибытие на пляж Элафониси и свободное время

20:00 - 20:45Возвращение в отели.