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Город Ханья и пляж Элафониси (из Ретимно)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
На комфортном автобусе 🚌 вы посетите город 🏙️ Ханья, славящийся одним из самых старых маяков мира и венецианской архитектурой.

После полудня вы сможете искупаться в чистейшей воде пляжа Элафониси, песок которого имеет необычный розовый цвет.

Во время поездки вас будет сопровождать англоязычный представитель туристической компании, чтобы решать организационные вопросы.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45.5 за человека

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Город Ханья и пляж Элафониси (из Ретимно)
Город Ханья и пляж Элафониси (из Ретимно)

Что вы увидите

  • Город Ханья
  • Розовый пляж Элафониси
Это не столько экскурсионная, сколько прогулочная поездка. В пути вас будет сопровождать англоязычный представитель туристической компании. Он нужен исключительно для решения организационных вопросов.
Первая остановка — это самый красивый город 🏙️ Крита, великолепная венецианская Ханья. Изысканная красота старого города создана сплетением турецкого и венецианского архитектурного стиля. Узкие улочки и аллеи, старые особняки и арки, мечети и минареты — всё вокруг погружает вас в атмосферу сказки. Уже в автобусе 🚌 вы получите карту, и у вас будет около двух часов на самостоятельную прогулку 👣 по старому городу и венецианской гавани.
После городской прогулки мы отправляемся в дальнейший путь, чтобы посетить самую юго-западную точку Крита. Нас ждёт Элафониси — пляж 🏖️ с белым и розовым песком, бирюзовыми водами и заповедным островом с кедровыми лесами.

График:

    7:30 - 8:30Выезд из отеля
    9:15 - 11:15Прибытие в город Ханья и свободное время
    13:00 - 16:00Прибытие на пляж Элафониси и свободное время
    20:00 - 20:45Возвращение в отели.
    Что входит
    • Трансфер
    • Англоязычный сопровождающий
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Экскурсия
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Город Ханья и пляж Элафониси (из Ретимно)
    Город Ханья и пляж Элафониси (из Ретимно)
    Город Ханья и пляж Элафониси (из Ретимно)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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