Что вас ждет

Райская обитель Агия Триада Тсагаролон

Прогулка начнется с посещения действующего мужского монастыря Агия Триада Тсагаролон, расположенного на полуострове Акротири. Основанный в 1611 году, двумя братьями — выходцами из критско-венецианской семьи Тсагаролон, монастырь играл очень важную роль в жизни острова в вопросах образования и просвещения.

Не утратила своего значения обитель и сегодня, являясь одним из важнейших памятников истории не только Крита, но и Греции в целом. Помимо своей исторической значимости, монастырь еще славится красотой архитектуры и территории, утопающей в яркой зелени виноградников и оливковых рощ, из плодов которых монахи делают великолепное вино и оливковое масло, а с местных пасек собирают ароматнейший мед. Также на территории монастыря есть музей, где вы познакомитесь с древними рукописями и иконами, написанными известным художником Эммануилом Скордилисом.

Церковь пророка Ильи

Далее нас ждёт ещё одна достопримечательность полуострова Акротири — холм пророка Ильи и находящаяся здесь одноимённая церковь XVI века. Вид, открывающийся с вершины холма — неповторим! Зеленые долины, синее море и заснеженные вершины Белых гор, создают просто головокружительные пейзажи! У Вас будет время насладиться прекрасными панорамами и сделать потрясающие фотографии.

Старый город Ханья

Следующим пунктом маршрута станет красавица Ханья. Мы прогуляемся по извилистым улочкам Старого города и насладимся изяществом и красотой венецианской архитектуры, познакомимся с колоритом городской Агоры (рынка) и живописностью набережной, увидим мечеть Янычар1645 года постройки и символ города «Египетский маяк» — один из самых древних маяков в мире, а также посетим еврейский и турецкий кварталы.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по магазинчикам и сувенирным лавкам или поужинать в одной из уютных таверн в старой гавани.

Важно знать

Место начала экскурсии: ваш отель в регионе Ханья. ​Ретимно, Ираклион и другие регионы по запросу.

В стоимость экскурсии включено:

встреча в вашем отеле,

комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,

wi-fi на борту,

вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках,

сопровождение профессионального гида,

входные билеты в монастырь Святой Троицы,

страхование профессиональной ответственности,

налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно: