  1. Греция
  2. Экскурсии

Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)

3
2 отзыва
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Приготовьтесь погрузиться в греческую историю 📖 и мифологию.

Экскурсовод расскажет о минойской цивилизации, о природе и о быте Крита.

Вы поднимитесь в горы ⛰️, чтобы полюбоваться роскошными видами и найти знаменитую пещеру Зевса.

По пути вас ждет обед в греческой таверне, монастырь Керы Кардиотиссы и традиционные деревни ремесленников.

В одной из них можно заглянуть в гости к гончару и поработать на гончарном круге.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €42 за человека

    Заказать экскурсию
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)

Что вы увидите

  • Кносский дворец
  • Плато Лассити
  • Монастырь Богородицы Сердечной
  • Гора Зевса
  • Традиционные критские деревни и монастыри
  • Вид с перевала Сели
Экскурсия на плато Лассити и в пещеру Зевса — это настоящее путешествие к истокам истории 📖 и мифологии Крита, наша самая разнообразная и насыщенная информацией поездка. Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите горы ⛰️ и плато Лассити, традиционные критские деревни и монастыри, и даже зайдёте в гости к гончару, где сможете сами попробовать свои силы на гончарном круге.
С утра по пути на плато мы посетим монастырь Керы Кардиотиссы, где находится чудотворная икона Богородицы Сердечной. После мы поднимемся в горы, доберёмся до плато и, конечно же, спустимся в пещеру Зевса. Как не посетить место рождения легендарного бога? В середине дня мы отправимся на перевал Сели с прекрасным видом на окрестности. Кроме пейзажей там же нас ждёт и обед в таверне. В заключение дня — Кносский дворец. Время посещения выбрано не случайно — оно позволит избежать большого количества других туристов, толкотни и сумбура, которые могут происходить там по утрам.
Эта экскурсия ⛳ займёт практически весь день. Во время поездки вас ждут и прекрасные виды, и множество впечатлений, и интересные рассказы экскурсовода о минойской цивилизации, о мифологии, о природе и традициях Крита.
Что входит
  • трансфер
  • гид
Что не входит
  • Вход в Кносский дворец — 15 евро (до 18 лет — бесплатно)
  • Вход в монастырь Керы Кардиотиссы — 2 евро (до 18 лет — бесплатно)
  • Вход в пещеру Зевса — 6 евро (до 18 лет – бесплатно)
  • Обед в таверне — по желанию, 10-15 евро на человека
  • Подъем к пещере Зевса на осликах — по желанию, 10 евро к пещере или 15 евро туда и обратно.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса (из Ретимно)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Ираклион. ру проводит ещё 5 экскурсий

Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
159
16 часов
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
3 отзыва
Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
27
10 часов
Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
2 отзыва
Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
33.5
16 часов
Поездка в Самарийское ущелье (из Ханья и Ретимно)
2 отзыва
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
29.5
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион (из Ираклиона и Лассити)
1 отзыв
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
179
16 часов
Круиз на остров Санторини (1 день) из Ретимно и Ханья
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Крите

Прогулка по городу-мечте Ханье
106
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
25 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Все краски западного Крита
От 365
8 часов
Все краски западного Крита
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
История Ретимно — в «Великолепном веке»
106
3 часа
История Ретимно — в «Великолепном веке»
16 отзывов
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Встреча с настоящим Критом
От 375
8 часов
Встреча с настоящим Критом
16 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Археологическое путешествие по острову Крит
375
8 часов
Археологическое путешествие по острову Крит
13 отзывов
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Душа Крита
От 365
8 часов
Душа Крита
11 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи