Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем вас на традиционный критский вечер!

Он начинается с посещения самого настоящего оливкового завода. Вы узнаете всю историю 📖 производства оливкового масла от древних времён и до наших дней. Увидите как старинные приспособления и прессы, так и современный высокотехнологичный завод.

С заходом солнца начнется представление с веселыми танцами и угощениями, которые, кстати, будут готовиться при вас в печах и на открытом огне.

Вы увидите именно традицонные критские танцы 💃, а при желании и поучаствуете в них!

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся.