Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

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Национальный вечер на Крите (из Ираклиона и Лассити)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Вас ждет экскурсия ⛳ по Оливковому заводу и праздник с критскими танцами, застольем и угощениями.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €55 за человека

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Национальный вечер на Крите (из Ираклиона и Лассити)
Национальный вечер на Крите (из Ираклиона и Лассити)
Приглашаем вас на традиционный критский вечер!
Он начинается с посещения самого настоящего оливкового завода. Вы узнаете всю историю 📖 производства оливкового масла от древних времён и до наших дней. Увидите как старинные приспособления и прессы, так и современный высокотехнологичный завод.
С заходом солнца начнется представление с веселыми танцами и угощениями, которые, кстати, будут готовиться при вас в печах и на открытом огне.
Вы увидите именно традицонные критские танцы 💃, а при желании и поучаствуете в них!
Внимание!
Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся.
Что входит
  • Трансфер на автобусе из отеля к месту проведения критского вечера
  • Сопровождение русскоязычного представителя
  • Экскурсия по оливковому заводу, участие в греческом вечере: еда и напитки
  • Трансфер на автобусе в отель.
Что не входит
  • Обязательных доплат нет. При желании можете захватить небольшую сумму денег
  • если захотите купить масло и оливки прямо с завода.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Национальный вечер на Крите (из Ираклиона и Лассити)
Национальный вечер на Крите (из Ираклиона и Лассити)
Национальный вечер на Крите (из Ираклиона и Лассити)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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