по договоренности

Что Вас ждет

Остров Крит — это не только море. Критские горы занимают 80% его территории.

Предлагаю Вам совершить увлекательную прогулку длиной 5 км. на высоте 700-550 м над уровнем моря в Белых горах.

Маршрут пролегает по частным владениям островитянина, поэтому в пути Вы повстречаете гуляющих на выпасе овец и пройдете по частному сосновому лесу.

Вы увидите заповедные уголки Крита, куда не ступала нога вездесущих туристов. Перед Вами, как на ладони в своем гордом величии предстанет самая высокая гора Крита Псилоритис.

В конце пути Вас ожидает небольшой пикник с традиционными критскими угощениями.

Горная прогулка проходит в сопровождении русскоговорящего гида.

Важно знать

Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

Уровень сложности: простой.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: