Что вас ждет

Душа Крита живет именно в горах, именно в горах сохранился самобытный патриархальный образ острова, который заставляет туристов возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы снова ощутить неторопливо текущее время и запах горных трав.

Мы отправимся в горы на высоту 600 м. над уровнем моря, где у Вас будет возможность полюбоваться захватывающими дух видами Белых гор.

Мы посетим уютные деревушки, и Вы поймете, что настоящий Крит начинается именно с гор и горных селений, там, где до сих пор свято хранятся вековые обычаи и традиции.

Я расскажу о быте местных жителей. Мы побываем в уникальной церкви XI века, где находится чудотворная икона XVIII века Богоматери «Антифонитрии» («Ответчицы»). Рядом с древними развалинами римской и венецианской эпох Вы услышите о богатой истории легендарного Крита.

В завершение экскурсии мы посетим древний пещерный храм «Святой силы» и покушаем в местной таверне рядом с горными источниками (по желанию).

Важно знать

Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде. Экскурсия возможна как на машине гида, так и на автомобиле туристов. При выборе путешествия на машине гида, транспортные расходы оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не включены.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: