В объятиях критских гор

Мы поднимемся в горы на высоту 600 м

Мы поднимемся в горы на высоту 600 м.

над уровнем моря.

Прогуляемся по уютным деревушкам, узнаем местные традиции и обычаи, посетим церковь XI века и древний пещерный храм «Святой силы».

В заключении экскурсии нас ждет вкусный обед в таверне рядом с горными источниками.
В объятиях критских гор
В объятиях критских гор
В объятиях критских гор
В объятиях критских гор
В объятиях критских гор
В объятиях критских гор

Что вы увидите 🤩

  • Белые горы
  • церковь XI в.
  • древний пещерный храм «Святой силы».
Что вас ждет
Душа Крита живет именно в горах, именно в горах сохранился самобытный патриархальный образ острова, который заставляет туристов возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы снова ощутить неторопливо текущее время и запах горных трав.
Мы отправимся в горы на высоту 600 м. над уровнем моря, где у Вас будет возможность полюбоваться захватывающими дух видами Белых гор.
Мы посетим уютные деревушки, и Вы поймете, что настоящий Крит начинается именно с гор и горных селений, там, где до сих пор свято хранятся вековые обычаи и традиции.
Я расскажу о быте местных жителей. Мы побываем в уникальной церкви XI века, где находится чудотворная икона XVIII века Богоматери «Антифонитрии» («Ответчицы»). Рядом с древними развалинами римской и венецианской эпох Вы услышите о богатой истории легендарного Крита.
В завершение экскурсии мы посетим древний пещерный храм «Святой силы» и покушаем в местной таверне рядом с горными источниками (по желанию).
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде. Экскурсия возможна как на машине гида, так и на автомобиле туристов. При выборе путешествия на машине гида, транспортные расходы оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не включены.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • обед
  • транспортные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый (16+)
€125
Детский (8-16)
€60

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • транспортные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Татьяна Г.
Татьяна Г.
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