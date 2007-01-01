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Критский фольклорный вечер

Александр
Александр – Гид из Крита
Приглашаю вас на деревенский праздник с песнями и танцами.

Когда-то давно в каждой деревне на острове 🏝️ Крит проводились такие праздничные вечера.

Сейчас они доступны лишь туристам.

Весь вечер нас будет сопровождать живая музыка, зажигательные танцы 💃 и традиционная кухня 🥧.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €38 за человека

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Критский фольклорный вечер
Критский фольклорный вечер

Что вы увидите

  • Традиционная старая критская деревня
  • Местная кухня, вино, критская музыка, песни и танцы
Эта замечательная вечерняя поездка никого не оставит равнодушным. Богатый стол с традиционными критскими блюдами, живая музыка, зажигательные танцы 💃 и романтические песни, а под конец и известное сиртаки, которое можно здесь же будет станцевать и самому.
Атмосферу деревенского праздника усиливает и обстановка - ведь сам центр находится в заброшенной деревушке среди оливковых рощ.
Этот вечер рекомендуется посетить тем туристам, которые любят веселье и танцы!
Здесь будет возможность попробовать различные традиционные деревенские критские блюда, запивая их белым или красным вином 🍷
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • ужин с неограниченным количеством вина
  • Представление с танцами, песнями и музыкой
  • транспортное обслуживание на комфортабельных туристических автобусах.
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Критский фольклорный вечер
Критский фольклорный вечер
Критский фольклорный вечер
Критский фольклорный вечер
Критский фольклорный вечер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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