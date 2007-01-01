Эта замечательная вечерняя поездка никого не оставит равнодушным. Богатый стол с традиционными критскими блюдами, живая музыка, зажигательные танцы 💃 и романтические песни, а под конец и известное сиртаки, которое можно здесь же будет станцевать и самому.

Атмосферу деревенского праздника усиливает и обстановка - ведь сам центр находится в заброшенной деревушке среди оливковых рощ.

Этот вечер рекомендуется посетить тем туристам, которые любят веселье и танцы!

Здесь будет возможность попробовать различные традиционные деревенские критские блюда, запивая их белым или красным вином 🍷