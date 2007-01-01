В ходе этой поездки мы посетим замечательные места, которые украшают не только западную часть острова но являются жемчужинами всего Средиземноморья.

Город Ханья - по венециански изящен и красив. Старинные узкие венецианские улицы со старинными домами, турецкие мечети, руины крепостных стен - все это по праву дает этому городу название - красивейшего города острова.

Ретимно- город 🏙️, где чувстуется дух средневековья. Он прекрасен по-своему, не такой шумный как Ханья, более тихий и уютный, с большим количеством венецианских и турецких домов.

И наконец - уникальное, красивое 🤩, пресноводное озеро Курна, ге обитают пресноводные черепахи. Здесь можно будет пообедать настощей критской едой и покупаться.