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Очарование Западного Крита

Александр
Александр – Гид из Крита
Очарование Западного Крита
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €38 за человека

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Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита

Что вы увидите

  • Города Ханья и Ретимно
  • а так же озеро Курна
В ходе этой поездки мы посетим замечательные места, которые украшают не только западную часть острова но являются жемчужинами всего Средиземноморья.
Город Ханья - по венециански изящен и красив. Старинные узкие венецианские улицы со старинными домами, турецкие мечети, руины крепостных стен - все это по праву дает этому городу название - красивейшего города острова.
Ретимно- город 🏙️, где чувстуется дух средневековья. Он прекрасен по-своему, не такой шумный как Ханья, более тихий и уютный, с большим количеством венецианских и турецких домов.
И наконец - уникальное, красивое 🤩, пресноводное озеро Курна, ге обитают пресноводные черепахи. Здесь можно будет пообедать настощей критской едой и покупаться.
Что входит
  • Сбор участников поездки от Малии до Агии Пелагии
  • Транспортное обслуживание комфортабельными туристическими автобусами
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Обед в таверне (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита
Очарование Западного Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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Александр проводит ещё 5 экскурсий

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