Наша увлекательная экскурсия ⛳ начнется с посещения единственного на острове 🏝️ пресноводного озера Курнас. Уютно расположившись у подножия Белых гор ⛰️, этот живописный водоем очаровывает своей природной красотой и атмосферой полной безмятежности. А вода настолько чистая, что можно запросто разглядеть подводный мир озера — разнообразных рыбок или даже пресноводную черепашку Террапин.

Следующим пунктом по маршруту станет великолепный пляж 🏖️ Плакьяс, омываемый синими водами Ливийского моря 🌊. Он находится на южном берегу острова, в окруженной горами бухте, создающими изумительные пейзажи. Этот пляж отмечен «голубым флагом», что гарантирует чистоту воды, развитую инфраструктуру и безопасность. За свои красивые 🤩 виды, ласковое море и отсутствие большого количества туристов, этот пляж снискал популярность у местного населения, устремляющегося сюда отдохнуть от городской суеты.

Далее мы посетим один из самых впечатляющих монастырей Крита — монастырь Превели, монашеская жизнь в котором зародилась еще в X–XI веках. Самой главной реликвией обители является чудодейственный крест Эфраима Превелийского, жившего во второй половине XIII века. Считается что крест исцеляет от болезней глаз. Помимо впечатляющей архитектуры монастыря, внимание привлекает небольшой сад с прекрасными розами и экзотическими растениями и собственный маленький зоопарк. А с территории монашеской обители открываются просто потрясающие виды на Ливийское море.

И затем нас ждет захватывающее дух Курталиотское ущелье! Величественные скалы, неиссякаемый шум ветра и воды, поражают и восхищают всякого, кто хоть раз побывал в этом удивительном месте! А чтобы в полной мере насладиться его красотой, стоит спуститься вглубь ущелья к «Большой реке» и водопадам, заглянув по пути в миниатюрную часовню Николая Курталиотского.