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Озеро Курнас – Пляж Плакьяс – Монастырь Превели – Ущелье Курталиотико

Moysidis
Moysidis – Гид из Крита
Озеро Курнас – Пляж Плакьяс – Монастырь Превели – Ущелье Курталиотико
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Озеро Курнас – Пляж Плакьяс – Монастырь Превели – Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас – Пляж Плакьяс – Монастырь Превели – Ущелье Курталиотико

Что вы увидите

  • Озеро Курнас, Курталиотское ущелье, Монастырь Превели
  • Пляж Плакьяс, Ущелье Котсифу
Наша увлекательная экскурсия ⛳ начнется с посещения единственного на острове 🏝️ пресноводного озера Курнас. Уютно расположившись у подножия Белых гор ⛰️, этот живописный водоем очаровывает своей природной красотой и атмосферой полной безмятежности. А вода настолько чистая, что можно запросто разглядеть подводный мир озера — разнообразных рыбок или даже пресноводную черепашку Террапин.
Следующим пунктом по маршруту станет великолепный пляж 🏖️ Плакьяс, омываемый синими водами Ливийского моря 🌊. Он находится на южном берегу острова, в окруженной горами бухте, создающими изумительные пейзажи. Этот пляж отмечен «голубым флагом», что гарантирует чистоту воды, развитую инфраструктуру и безопасность. За свои красивые 🤩 виды, ласковое море и отсутствие большого количества туристов, этот пляж снискал популярность у местного населения, устремляющегося сюда отдохнуть от городской суеты.
Далее мы посетим один из самых впечатляющих монастырей Крита — монастырь Превели, монашеская жизнь в котором зародилась еще в X–XI веках. Самой главной реликвией обители является чудодейственный крест Эфраима Превелийского, жившего во второй половине XIII века. Считается что крест исцеляет от болезней глаз. Помимо впечатляющей архитектуры монастыря, внимание привлекает небольшой сад с прекрасными розами и экзотическими растениями и собственный маленький зоопарк. А с территории монашеской обители открываются просто потрясающие виды на Ливийское море.
И затем нас ждет захватывающее дух Курталиотское ущелье! Величественные скалы, неиссякаемый шум ветра и воды, поражают и восхищают всякого, кто хоть раз побывал в этом удивительном месте! А чтобы в полной мере насладиться его красотой, стоит спуститься вглубь ущелья к «Большой реке» и водопадам, заглянув по пути в миниатюрную часовню Николая Курталиотского.
Что входит
  • сопровождение
  • водичка и Wi-fi
Что не входит
  • Входные билеты в монастырь Превели 2. 50€
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ваш отель в регионе Ханья
Место завершения
🏁 Ваш отель
Озеро Курнас – Пляж Плакьяс – Монастырь Превели – Ущелье Курталиотико
Озеро Курнас – Пляж Плакьяс – Монастырь Превели – Ущелье Курталиотико

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moysidis
Moysidis
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