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Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Вы сможете посетить значимые святыни острова, узнать о местных традициях и изучить историю 📖 Крита через призму православной веры.

Поездка в составе маленькой группы позволит вам в полной мере насладиться непередаваемой атмосферой святых мест!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €74 за человека

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Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)
Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)

Что вы увидите

  • горный монастырь Савватьяна
  • деревня Агиос Миронас
  • монастырь Палиани
  • деревня Святого Фомы
Посвятите день традициям греческой православной церкви и посетите прекраснейшие монастыри острова Крит!
Первым в нашем маршруте будет горный монастырь Савватьяна, который находится недалеко от Ираклиона. Это монастырь 16-го века, который в наши дни превращён местными монахинями буквально в райский сад. Вы узнаете историю 📖 монастыря и познакомитесь с различными ремёслами, которыми занимаются монахини.
Далее мы отправимся вглубь острова в деревню Агиос Миронас, где посетим келью Святого Мирона. Деревня расположена в очень красивом месте, и из неё открывается прекрасный вид на окрестности.
Впереди нас ждут старейшие православные храмы на Крите, и следующий пункт — экскурсия ⛳ в монастырь Палиани. Это один из старейших православных монастырей Крита, который был основан в 688 году. Монастырь хранит чудотворную икону, спрятавшуюся от пожара в ветвях миртового дерева.
Дальнейший маршрут ведёт нас южнее, и вы окажетесь неподалеку от деревни Святого Фомы. Здесь в нише между двух горных хребтов собраны старейшие православные храмы этого района — 38 церквей, относящихся к Χ-ΧΙΙ векам, второму византийскому периоду истории острова Крит, и мы посетим некоторые из них.
Во время путешествия мы также сделаем остановку в одной из горных деревушек, где у вас будет свободное время для прогулки и обеда.

График:

    8:00 - 9:00Выезд из отеля
    9:00 - 9:30Прибытие к озеру Курнас и свободное время
    10:15 - 11:30Прибытие в деревню Аргируполи и свободное время
    12:30 - 13:20Прибытие к монастырю Превели и свободное время
    13:45 - 16:00Прибытие на пляж 🏖️ Плакиас и свободное время
    17:30 - 18:30Возвращение через Курталиотское ущелье в отели
    Внимание!
    Экскурсия проводится в группе 8-15 человек.
    Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
    Что входит
    • Трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter по маршруту от отеля и обратно
    • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки.
    Что не входит
    • Питание
    Начало
    🚩 от отеля или по адресу по согласованию
    Место завершения
    🏁 у отеля или по адресу по согласованию
    Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)
    Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)
    Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)
    Православные святыни Крита в мини-группе (из района Ираклион)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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