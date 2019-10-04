10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Быт горного селения, древний платан и старинная обитель

Первую остановку мы совершим в небольшом живописном селении высоко в горах. Здесь вы повидаетесь с древним и могучим платаном — ему уже больше 2000 лет, а окружность ствола достигает 20 обхватов! Познакомитесь с многовековым укладом жизни и побываете в старинной венецианской прачечной. После этого мы направимся к центральному Криту, а по пути сделаем остановку в монастыре Богородицы Сердечной. Обитель находится в ведении монахинь и широко известна среди паломников, приезжающих сюда помолиться в надежде на отпущение грехов.

Пейзажи и атмосфера плато Лассити

Двигаясь дальше в глубь острова, через горы, мы приедем на живописное плато, предположительно являющееся кратером древнего вулкана. Это необычное место посреди горного массива Дикти — как лоскутное одеяло из зеленых и желтых полей, каждое из которых орошается собственной ветряной мельницей. Плоскогорье Лассити — одно из самых плодородных мест на Крите, оно завораживает своей спасительной прохладой, растительностью, колоритными деревушками и радушием местных жителей. Мы остановимся в горном селении для обеда, апельсиновой паузы и покупки сувениров. А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс. Если будет желание, неподалеку вы сможете прокатиться на осликах в традиционной упряжке.

Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов

Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла. В мастерской вам расскажут о тонкостях работы с глиной и методиках, уходящих корнями в далекое прошлое. Вы продегустируете критские вина и отведаете натуральное оливковое масло, изготовленное в одном из местных семейных хозяйств.

Город Святого Николая и озеро Афродиты

Покидая плоскогорье Лассити, вы увидите открывающуюся панораму на провинцию Педиада. Минуя горные массивы, через традиционные деревни мы отправимся к одному из самых красивых городов Крита — Агиос Николаос, который и станет финальной точкой маршрута. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где согласно мифу, купалась Афродита. Расположенный на холмах, город интересен обилием лестниц, которые стали его характерной чертой, впечатляющими пейзажами и чудесным сосновым парком, в котором вы сможете прогуляться.

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