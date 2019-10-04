10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Душа Крита

Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи

Anna
Задать вопрос
Anna – ваш гид
Путешествие в центр Крита приведет вас к «душе острова» — пещере, где согласно мифам родился сам Громовержец.

На красивом плоскогорье Лассити вы познакомитесь с традициями и бытом горных селений, покатаетесь в упряжке с осликами, посетите семейную маслобойню и гончарную мастерскую.

А также встретитесь с могучим платаном, побываете в женском монастыре и послушаете мифы о греческой богине любви на берегу озера, где она, по преданиям, купалась.
От 365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Душа Крита
Душа Крита

Что вас ожидает

Быт горного селения, древний платан и старинная обитель
Первую остановку мы совершим в небольшом живописном селении высоко в горах. Здесь вы повидаетесь с древним и могучим платаном — ему уже больше 2000 лет, а окружность ствола достигает 20 обхватов! Познакомитесь с многовековым укладом жизни и побываете в старинной венецианской прачечной. После этого мы направимся к центральному Криту, а по пути сделаем остановку в монастыре Богородицы Сердечной. Обитель находится в ведении монахинь и широко известна среди паломников, приезжающих сюда помолиться в надежде на отпущение грехов.

Пейзажи и атмосфера плато Лассити
Двигаясь дальше в глубь острова, через горы, мы приедем на живописное плато, предположительно являющееся кратером древнего вулкана. Это необычное место посреди горного массива Дикти — как лоскутное одеяло из зеленых и желтых полей, каждое из которых орошается собственной ветряной мельницей. Плоскогорье Лассити — одно из самых плодородных мест на Крите, оно завораживает своей спасительной прохладой, растительностью, колоритными деревушками и радушием местных жителей. Мы остановимся в горном селении для обеда, апельсиновой паузы и покупки сувениров. А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс. Если будет желание, неподалеку вы сможете прокатиться на осликах в традиционной упряжке.

Искусство работы с глиной и дегустации традиционных продуктов
Знакомство с Критом будет неполным, если оставить в стороне такие древние традиции, как гончарное искусство, виноделие и производство оливкового масла. В мастерской вам расскажут о тонкостях работы с глиной и методиках, уходящих корнями в далекое прошлое. Вы продегустируете критские вина и отведаете натуральное оливковое масло, изготовленное в одном из местных семейных хозяйств.

Город Святого Николая и озеро Афродиты
Покидая плоскогорье Лассити, вы увидите открывающуюся панораму на провинцию Педиада. Минуя горные массивы, через традиционные деревни мы отправимся к одному из самых красивых городов Крита — Агиос Николаос, который и станет финальной точкой маршрута. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где согласно мифу, купалась Афродита. Расположенный на холмах, город интересен обилием лестниц, которые стали его характерной чертой, впечатляющими пейзажами и чудесным сосновым парком, в котором вы сможете прогуляться.

Кому подходит экскурсия

  • Гостям с детьми, гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером.
  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники, дегустация вина — 5 евро/чел., вход в пещеру, катание на осликах.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, легкие кофты или куртки для посещения пещеры.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита
Душа Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 октября 2019
Хотелось бы поблагодарить Анну с мужем за чудеснейшую экскурсию!:) День прошел на одном дыхании, вся семья в восторге! Много интересной информации, касающейся не только исторических аспектов, но и жизни на Крите в настоящее время.
Однозначно вернемся на Крит и будем обращаться только к Анне:)
Отдельное спасибо за то, что Анна организует не только экскурсионные туры, но и поможет в решении бытовых вопросов. Очень мила и отзывчива.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Татьяна
8 сентября 2019
Добрый день! Мы были первый раз на Крите. Мы, это семейная пара и двое детей, 6 и 18 лет.
Анна и ее замечательный , молчаливый муж сделали все, чтоб нашей маленькой компании было интересно и очень комфортно. Маршрут проложен так, что захотелось поехать дальше, и дальше узнавать этот замечательный остров. Так что следующий год у вас.
И еще, передавайте Розе, что ее рецепт работает, как часы!!!
Спасибо за рекомендации с сыром, все очень вкусно.
2 августа 2019
Были на экскурсии с ребенком 9 лет. Очень понравилось, много интересного, Крит открывается с новой стороны. Познавательно, динамично насыщено и душевно. Рекомендую. Получили много положительных эмоций, а Анна - замечательный гид и человек!
15 июля 2019
В июле 2019 года я была с сыном и мужем на Крите. Буквально за три дня до поездки выбрали 4 экскурсии на острове. Очень доходчивая информация на сайте, быстро ответила гид Анна. Ровно в указанное время Анна ждала нас у входа в отель. А дальше было море восторга! Анна-необыкновенно легкий и тактичный человек, великолепная рассказчица. Вся поездка была пронизана безграничной любовью к Криту. Благодаря Анне, мы влюбились в этот остров, она показала чудеснейшие места, необыкновенной красоты монастыри, быт критских деревушек. Передвигались мы на новеньком минивэне. За рулём -супруг Анны. Классный водитель! Очень аккуратный на дороге. С ним было спокойно даже на горном серпантине. И особенно порадовало то, что наши экскурсии проходили очень комфортно, не было спешки и суеты. Мы останавливались в атмосферных тавернах с потрясающим видом, пили кофе или обедали, заходили в понравившиеся магазинчики, но при этом успевали посмотреть все запланированное. Анна вкладывает душу в свою работу, мы чувствовали себя долгожданными друзьями, которым очень рады. Большое спасибо! Обязательно порекомендую Анну своим знакомым.
9 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Были в составе 2 взрослых и детей 4 и 9 лет.
Приятно было ехать в новой и комфортной машине. Анна очень приятная в общении и располагает к себе как человек. Очень удобно было то, что мы сами могли решать хотим ли мы посетить то или иное место. Так как были с детьми, старались, чтобы дети сильно не устали, поэтому ограничились посещением деревушки Краси с ее многовековым платаном, музеем Homo-sapiens, гончарной мастерской, затем отличным обедом и пещерой Зевса. Дети прокатились до пещеры на ослике, чему были очень рады. Сама пещера произвела на них огромное впечатление. Интересно им было и в гончарной мастерской самим изготовить изделия на гончарном круге. Дочке понравилось, что Анна рассказывала кроме истории Крита и мифов, также просто про жизнь людей на Крите, их обычаи, про то как празднуют свадьбу и т.д.
Вообщем, нам всем все очень понравилось, все остались довольны. Сын на обратном пути заснул под рассказы Анны в удобном детском кресле.
Спасибо Анне и ее мужу Стерио за отличную экскурсию.
9 мая 2019
Все очень понравилось! Рекомендую семьям с детьми. Нашим деткам очень понравилось! Очень интересно, познавательно и увлекательно!
2 сентября 2018
Vsjo bilo zamechateljno! Otziv popodrobnee napishu pozze.
23 августа 2018
Мы приехали на Крит такой компанией: две мамы и два ребёнка (маленький электровеник 3,5 лет, и принцесса 7 лет). Главной нашей задачей было отдохнуть от жесткого графика, где все время нужно бежать, успевать, вписываться в рамки и вписывать в них своих неудобных детей (и мы, и дети этого особенно не любим). Но совсем «котлетный» отдых нас быстро утомляет и начинает угнетать.
Нам хотелось посмотреть Крит. Живой, аутентичный, не открыточно-туристический.
Понятно, что с такими запросами формат автобусной экскурсии, где «вышли-построились-сфотографировались-прослушали лекцию-законспектировали-пересказали-погрузились-едем дальше» не подходил нам от слова «совсем».
Разумеется, мы много прочитали заранее в интернете. Но википедия не расскажет тех живых историй, которым пропитан остров и которые умеют рассказывать только те, кто сам ими живет. Не отвезёт вас в крошечное кафе, построенное в кроне огромного платана над обрывом. Не соберёт вам по пути букетик душистого шалфея с горного склона.
Особенной удачей стала наша встреча с Анной и Стерьесом.
На ходу мы могли перекраивать маршрут, в зависимости от нашего желания, и наших предпочтений. Анна честно рассказала где действительно интересно, и есть что посмотреть, а где просто распиаренное туристическое место, которое посещают лишь ради того, чтобы поставить очередную галочку в отчёте о путешествии.
Если что-то шло не совсем так, как было запланировано, Анна очень переживала, что мы можем расстроиться, а нам только того и надо! Мы страстные любители импровизации, и в компании доброжелательных и чутких ребят, которые знают остров, его историю и географию как свой дом, который любят и которым гордятся, у нас получился превосходный трип.
Где-то мы уже успели побывать, и нас восхитил прекрасный вид, появилось много вопросов. И Стерьес (говорят, по-русски он не понимает, но тут мы засомневались))) направляет машину именно туда, чтобы мы смогли рассмотреть получше то, что нас так поразило. А Анна тем временем удовлетворяет наше любопытство, рассказывает все то, что мы, конечно же, так и не загуглили, вернувшись домой после первого, самостоятельного посещения.
Когда закончились все запланированные на тот день приключения, мы оказались на каменной веранде над плато Лассити. Не могу объяснить, что именно нас так захватило там (на Крите есть много видов ещё живописнее). Спустилась долгожданная прохлада, разъехались все туристы. Мы сидели в высокогорной тишине на веранде, болтали ногами над обрывом, пили кофе и ели мороженое. Нам, как и нашим детям, было необходимо переварить огромное количество впечатлений, эмоций, информации, полученной за день. И ребята прекрасно понимали, что лучшего места для этого не найти.
В общем, спасибо - это не то слово! Мы получили не просто отпуск и галочку - "здесь побывали". Мы получили захватывающую историю, историю про КРИТ и ПРО НАС, историю, в которую хочется вернуться. Анна, БЛАГОДАРИМ! От души!
21 августа 2018
Впервые на Крите. Заказали экскурсию у Анны. Впечатления:
Можно было заказать в турагенстве и получить стандартное "посмотрите направо, посмотрите налево, а в этом магазине у меня процент с Ваших покупок, ой, тут самые лучшие товары по самым лучшим ценам, шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, ведь мы - группа".
Заказали у Анны. Получили семейный отдых с друзьями на их машине, с приятным бонусом - друзья прекрасно знают все аспекты жизни Крита и готовы делиться знаниями, подстраиваясь под интересы нас и наших детей. Что узнали:
- о мифологии и не только...
- о геологии Крита и не только...
- о традициях критян и не только...
- о кухне и не только...
- о монастырях, религии и не только...
- о современной жизни в туристических районах, за их пределами и не только..
- о маслобойнях, создании керамики и не только.
Гуляли, любовались видами залива Мирабелло, ездили на Спиналонгу, посещали монастыри, осматривали плато Ласити, ели в настоящей харчевне, не атакованной туристами и говорили, говорили, говорили. Мы довольны, дети в восторге.
День с Анной и Стерио - лучший день на Крите. Рекомендуем всем!
29 июня 2018
Хочется от души поблагодарить чудесную Анну и ее мужа за прекрасную экскурсию,которая запомнилась хорошими знаниями Анны о Крите, как же без легенд и местных сказов! А главное мы на месте поменяли маршрут, поехав в те местечки, куда туристы от больших компаний точно не доезжают, где нет той толпы и все рассказывается с чувством,с толком, с расстановкой! Всю поездку было очень интересно слушать,задавать вопросы, многое о жителях Крита стало понятно))) Супер комфортабельный микроавтобус с детскими креслами,вкусная критская еда, теплая компания, любой каприз - все это будет ,если вы поедете с Анной! Рекомендуем!

Anna проводит ещё 7 экскурсий

Культура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
От 365 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Семейная винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь. В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло. А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!
Сердце Крита и Кносский дворецСердце Крита и Кносский дворецСердце Крита и Кносский дворец
От 365 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса, который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать. Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени. Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.
Крит для детей или сказка на островеКрит для детей или сказка на островеКрит для детей или сказка на острове
От 359 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Сегодня вам предстоит открыть удивительно колоритное поселение, где все ходят в традиционной одежде черного цвета и «с кинжалом за поясом», ездят на черных джипах с затемненными стеклами и носят черные усы в духе Мюнхгаузена. Ходит молва, будто здесь самые суровые нравы на острове. В этом секретном местечке фантастический горный воздух, непередаваемый уют критской деревни и кажется, что стрелки остановились на двух часах воскресенья...
Встреча с настоящим КритомВстреча с настоящим КритомВстреча с настоящим Критом
От 375 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Задача этой экскурсии — помочь вам взглянуть на Крит без сложных исторических комбинаций и археологических подробностей. В свою программу я включила те места, в которых остров по-настоящему раскрывает свое очарование и аутентичность. Вы посетите винодельню, ремесленную мастерскую, заглянете в гости к местным на рюмочку раки, пообедаете в уютной таверне на берегу высокогорного озера, искупаетесь на пляже, узнаете самое важное о знаменитой минойской цивилизации и отыщете поселение в стиле хиппи.
Все краски западного КритаВсе краски западного КритаВсе краски западного Крита
От 365 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные реки и лазурные озера с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и посетите чудесный пальмовый пляж.
Панорамы КритаПанорамы КритаПанорамы Крита
От 345 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Это путешествие охватит самые живописные уголки восточного побережья Крита. Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке. А наградой станет обед в рыбной таверне на берегу бездонного озера.
Атмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по Ираклиону
От 329 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое. Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях. В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.

Обзорные экскурсии на Крите

Легенды и мифы древнего КритаЛегенды и мифы древнего КритаЛегенды и мифы древнего Крита
85 за человека
8 часов
4 отзыва
Посетить дворец Миноса и пещеру Зевса, услышать старинные предания и узнать о традициях острова
На моей экскурсии вы окажетесь там, где происходили события многих легенд Древней Греции, — я расскажу, что скрывают стены Кносского дворца и пещера Зевса. Любуясь видом с плато Лассити, вы услышите о местных традициях. Попробуете себя в гончарном деле, а после насладитесь критской кухней.
Весь Крит за один деньВесь Крит за один деньВесь Крит за один день
65 за человека
9 часов
9 отзывов
Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море
Крит — самая южная точка Европы, центр Средиземноморья. Держа в руках карту острова, невозможно представить, что за один день удастся увидеть его главные места. Со всеми археологическими зонами, монастырями и извивающимися, как ручейки, горными дорогами. Я предлагаю рискнуть и отправиться в обзорное путешествие по Криту, чтобы посетить сразу две области острова — восточную и западную. Двигаясь от столицы на юг, мы пересечем Крит в самом широком месте, полюбуемся достопримечательностями и исследуем скрытые уголки острова.
Археологическое путешествие по острову КритАрхеологическое путешествие по острову КритАрхеологическое путешествие по острову Крит
375 за экскурсию
8 часов
12 отзывов
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Остров Крит притягивает путешественников не только ласковым морем, но и мистическими достопримечательностями, которые тысячи лет окружены мифами и тайнами. Наша поездка посвящена легендам древней Греции, связанным с островом: вы побываете в мрачно известном Лабиринте Минотавра и пещере, где родился верховный греческий бог Зевс. Кроме того, вы увидите знаменитую чудотворную икону в монастыре Богородицы Кера, познакомитесь с критской кухней, а в пути остановитесь в самых живописных местах плато Лассити, чтобы сделать прекрасные фотографии и запечатлеть в памяти природную красоту Крита.
Прогулка по городу-мечте ХаньеПрогулка по городу-мечте ХаньеПрогулка по городу-мечте Ханье
106 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов. Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи. Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.
Остров Крит — мозаика культурОстров Крит — мозаика культурОстров Крит — мозаика культур
280 за экскурсию
7 часов
10 отзывов
Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно
Это путешествие для тех, кто хочет рассмотреть Крит с разных сторон: увидеть древние христианские реликвии, насладиться природной красотой острова, познакомиться с ремесленными минойскими традициями и монастырским бытом, попробовать блюда местной кухни и прогуляться по узким улочкам венецианского Ретимно, самого красивого, интеллектуального и атмосферного города острова Крит.

Выбирайте и другие экскурсии на Крите

Для детейВсеОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеЗа городомГастрономическиеИстория и архитектураНа автобусеГрупповыеСо скидкойИндивидуальныеПешком