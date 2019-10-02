15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова

Anna
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Anna – ваш гид
Задача этой экскурсии — помочь вам взглянуть на Крит без сложных исторических комбинаций и археологических подробностей.

В свою программу я включила те места, в которых остров по-настоящему раскрывает свое очарование и аутентичность.

Вы посетите винодельню, ремесленную мастерскую, заглянете в гости к местным на рюмочку раки, пообедаете в уютной таверне на берегу высокогорного озера, искупаетесь на пляже, узнаете самое важное о знаменитой минойской цивилизации и отыщете поселение в стиле хиппи.
От 375 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом

Что вас ожидает

Дегустации на критской винодельне
Виноделие — одно из основных занятий местных жителей, поэтому знакомство с этим искусством поможет вам лучше понять современную культуру критян. В самом сердце Крита — его географическом центре — вы посетите винодельню, где профессиональный сомелье расскажет о тонкостях производства местного вина, а вы продегустируете несколько видов самого популярного критского вина и немного прогуляетесь по виноградникам. В программе также будет красивая горная деревня, где на семейном производстве вас познакомят с древней традицией дистилляции критской виноградной водки «раки». Здесь же можно будет прогуляться, заглянуть в традиционное кофеньон — место где местные мужчины собираются, чтобы обсудить главные новости дня, поиграть в нарды и выпить чашечку греческого кофе.

Крит изнутри
Гуляя по высокогорной деревне, вы встретите необычные магазинчики и множество уютных пекарен, в которых познакомитесь с разнообразием критского хлеба и выпечки. В местной ремесленной мастерской вам продемонстрируют технику традиционного производства национальных костюмов и сапогов «стиванья». А в другой деревушке поменьше вам предстоит увидеть настоящую жизнь островитян — вы рассмотрите до мельчайших подробностей, из чего соткан быт простых жителей. По пути мы даже заглянем в гости к нашим друзьям, где можно будет выпить по рюмочке раки и поболтать о современной жизни на Крите.

Природные и исторические богатства острова
В нашей программе также будут красивые оливковые плантации, семейные виноградники и ветряные мельницы. После этого вы отправитесь по красивой горной дороге к живописному озеру, на ферму форели, где вас будет ждать обед в тени деревьев с атмосферным пейзажем. По пути будем останавливаться возле значимых исторических мест Крита: вы осмотрите руины дворца Фест, узнаете об одной из древнейших цивилизаций Европы — минойской, посетите старинный женский монастырь, в котором находится чудотворная икона, и православные церкви. В завершении вы побываете на знаменитом пляже, который некогда был пристанищем хиппи, а после — отдохнете на безлюдном пляже побережья Ливийского моря.

Кому подходит экскурсия

  • Семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам.
  • Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
    По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники; дегустация вина — от 8 евро/чел.; вход в пещеру; катание на осликах.
  • Проведение экскурсий на транспорте категории люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2019
Спасибо Анне за чудесный день :) Интересный маршрут, давно хотели посмотреть южное побережье - Матала очень понравилась. Хочется снова на Крит!
25 сентября 2019
Экскурсия была индивидуальная для нас двоих с мужем. Гид Анна и её муж Стерио, который был водителем, создали для нас очень приятную атмосферу. Они на столько влюблены в остров, на котором живут, что невольно заражаешься и проникаешься во всё, что они хотят донести и показать. Поездка длилась весь день, с достаточно частыми остановками в необычных колоритных местечках. Так, например, мы заезжали покормить черепах с рыбами в пруду или поесть свежайшую форель в таверне в горах. По дороге между остановками узнали много интересного о самом Крите, его истории и обычаях. Очень рекомендую гида Анну на любой экскурсии, которую она предлагает или может составить специально под вас.
5 сентября 2019
Всем привет:)
Хочется сказать огромное спасибо Анне и её Супругу за ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ, который мы провели с ними вместе на экскурсии Встреча с настоящим Критом! Программа экскурсии очень интересно составлена, очень разнообразно и познавательно! За один день мы сумели посетить большое кол-во разных интереснейших и живописных мест и всё это без спешки, в приятном спокойном темпе! В итоге - влюбились в Крит с первого же дня пребывания)))))))))))))))
21 августа 2019
Замечательная экскурсия!!! Даже если вы никуда больше не поедете, то ее будет достаточно для того, чтобы незабываемые впечатления остались с вами на всю жизнь. Прекрасные монастыри, настоящие греческие деревни, традиционные мастерские, гармония и спокойствие вод озера Зарос, невероятное переплетение истории древнего мира с культурой хиппи в Матале.
И конечно Анна и Сергей (наши гид и водитель) - доброжелательные, позитивные, готовые рассказать не только об истории Крита, но и о современных традициях и жизни на острове.
По окончанию экскурсии прощались с ними как с родными людьми.
Рекомендую экскурсию всем, особенно людям, живущим в состоянии вечного стресса и забот.
Они как никто нуждаются в том, чтобы напомнить себе о психологии хиппи, хотя бы во время отпуска!
Ещё раз огромное спасибо нашим сопровождающим: Анне и Сергею!
2 июля 2019
Отличная экскурсия!!! Интересно, познавательно, быстро время пролетело только:)) Комфортно было передвигаться. Гиду спасибо!!!
12 марта 2019
Во время экскурсии Анна и её муж окутали нас вниманием и заботой. Мы много узнали о традициях, о быте Крита. Много увидели. Несмотря на то, что мы очень долго задерживались во время остановок (2-е маленьких детей - то в туалет, то покормить, то переодеть), нас никто не подгонял, и даже помогали нам с детьми. Всё, что было запланировано, выполнили! И в дальнейшем, Анна много помогала, подсказывала, чтобы мы смогли себя занять в последующие дни нашего пребывания. Спасибо огромное, Аня!!!
30 сентября 2018
Спасибо огромное Анне и её супругу Стэрью. Замечательные, гостеприимные люди.
Экскурсия очень понравилась. Анна много знает и интересно рассказывает, любит Крит, его историю и традиции.
8 июля 2018
Мы с мужем никогда не были на Крите и наше знакомство с островом началось с экскурсии "Встреча с настоящим Критом". Анна и Сергей очень мягко погрузили нас в историю и современную жизнь острова, показали нам потрясающие картинки острова и реальную жизнь жителей Крита, та которая обычно скрывается от глаз туристов. Мы получили огромное количество информации о жизни острова, но главное мы получили необыкновенные эмоции от общения с замечательными людьми Анной и Сергеем -то, что не стирается годами -это приятное после вкусье от встречи.
4 июля 2018
На экскурсии были семьей, муж и сын 15 лет. Нас забрали в отеле. Гид анна обладает глубокими щнаниями истории крита, а благодаря супругу с которым вместе проводит экскурсию знает жизнь современного крита. Мы очень много узнаои из истории и современности. Посмотрели природу крита, его долины и горы. Познакомились с традициями мемтных жителей. Очень вкусное вино, очень вкусное раки. Замечательное гостеприимство греков. Море и пляж супер. Спасибо большое анне и сергею! День был насыщенный, интересный, познавательный!
26 июня 2018
Экскурсия проходила в не пренужденной обстановке. Ритм поездни очень удобен, комфортно. Посмотрели на жизнь острова, на житье обычных жителей.
Ещё 5 отзывов

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