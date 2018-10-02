6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры

Anna
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Anna – ваш гид
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое.

Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях.

В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.
От 329 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле по договоренности
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону

Что вас ожидает

Прогулка по одному из крупнейших портов Греции
Экскурсия начнется с посещения магазина натуральных критских продуктов, где вы познакомитесь с гастрономическим миром Крита и сможете приобрести и попробовать вкусные и полезные сувениры острова, а также узнать много интересного об их производстве. Гуляя вдоль торгового и пассажирского порта, вы рассмотрите старинные крепостные стены 6-метровой толщины и красивую венецианскую крепость, а также увидите любимые места горожан — многочисленные рестораны и таверны. Кроме того, вы узнаете о знаменитых уроженцах Крита, например, о Никосе Казандзакисе — знаменитом греческом писателе, по роману которого был снят известный фильм «Грек Зорба». Именно в этой киноленте был исполнен танец сиртаки, о котором мы также поговорим во время прогулки. По пути я буду рассказывать вам о критстких традициях, культуре и религии «изнутри» — вы узнаете, насколько сильны здесь семейные ценности, какие праздники отмечают с особым размахом, как горско-островной образ жизни отразился в менталитете критян и многие другие факты из современных реалий греческого острова.

Известные и секретные уголки Старого города
В историческом центре вы осмотрите самые значимые местные храмы, в одном из которых покоятся мощи основателя православной религии на Крите — ученика самого апостола Павла. Посетите необычные кожевенные мастерские критских ремесленников, прогуляетесь по традиционному туристическому базарчику, а также заглянете на рыбный рынок и в магазины деликатесов. В нашей программе будут самые «вкусные» точки города, в которых вы попробуете популярные критские продукты — различные виды сыров, оливковое масло и оливки. По пути вы встретите главные архитектурные достопримечательности Ираклиона, пройдетесь по аллеям густых парков и отдохнете на площади со знаменитыми венецианскими фонтанами. По желанию, можно будет посетить некоторые музеи Крита и насладиться чашечкой ароматного греческого кофе в уютном кафе с видом на столицу Крита.

Окрестности области Ираклион
Затем посетим интересный храм, который находится высоко в горах: отсюда открывается вид на весь Ираклион. Вы увидите колоритный православный монастырь «в облаках» — почти в прямом смысле! Сюда редко добираются обычные туристы, поэтому место поразит вас тишиной и уединением. А оливковые деревья, бергамот, ароматы горных трав, чистейший горный воздух и самобытный уклад критских селений помогут погрузиться в особую атмосферу. В монастыре вы сможете приобрести красивые иконы ручной работы и побывать в уникальном ткацком цеху, каких почти не сохранилось на Крите.

В завершении вас ждет обед в одной из самых знаменитых таверн Ираклиона с большими порциями, отличным выбором блюд критской кухни и лучшим видом на гавань. Ну, а напоследок вас ждет еще один приятный сюрприз!

Кому подходит экскурсия

  • Гурманам, любителям архитектуры и просто желающим познакомиться с жизнью Критской столицы.
  • Для компаний с детьми, можно изменить маршрут и добавить интересные детям места!
  • В моих рассказах вы не услышите сухих дат и утомительных перечислений исторических событий. Вместо этого я предпочитаю делать акцент на современной жизни критян, с юмором, красивыми легендами, интересными рассказами и любопытными фактами под аккомпанемент незабываемых видов на остров.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Эта пешеходно-автомобильная индивидуальная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
    Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Атмосферная прогулка по Ираклиону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2018
Очень интересная, живая, непринужденная прогулка по Ираклиону в дружелюбной компании. Мы с мужем остались очень довольны. Огромное спасибо Анне!
23 сентября 2018
Анна замечательная и приятная девушка, мы получили удовольствие от экскурсии и от общения с ней. Всем советую эту экскурсию
14 июля 2018
В июле 2018 года вместе с супругом и сыном 15 лет прогуливались по Ираклиону с гидом Анной. Экскурсия очень насыщенная , познавательная. Анна владеет знаниями по истории и современности Крита и в частности Ираклиона. Очень интересно и доступно рассказывает. Она сумела нас заинтересовать историей , культурой, традициями и настоящим Крита. Мы прошли по улочкам, по которым не водят толпы туристов, мы увидели калоритные дворики и улочки. Мы посмотрели много интересного , попробовали национальное блюдо греции в таверне с очень национальным калоритом. Спасибо Анне и ее супругу .
12 июля 2018
Экскурсия "Атмосферная прогулка по Ираклиону" с гидом Анной была действительно атмосферной.
Анне удалось показать нам город в объемном восприятии: история, архитектура, люди города, чем живет город, чем занимаются его обитатели и т.д. Структура экскурсии была очень гибкой и комфортной. Анна, человек очень тонко чувствующий ваши потребности и желания и очень профессионально создает ткань экскурсии под вас. Рассказ строился очень интересно, начали мы знакомство с городом у средневековой крепости Кулес и морского порта, далее постепенно двигались в старинный центр города через торговые улочки, колоритные магазинчики, торгующие натуральными продуктами и товарами Крита. В перерывах остановились в старейшей кофейне выпили чудесного кофе и попробовали традиционную критскую закуску с видом на фонтан. Посетили несколько старинных церквей и самый большой православный храм. Аня, предвосхищала все наши желания, мы получили огромное удовольствие от экскурсии , купили множество приятных и вкусных критских продуктов. В завершение Аня отвела нас в чудесную таверну с видом на порт, где мы отведали вкуснейшую критскую еду. Не забудем волшебную мусаку, лобстера, гиганскую тарелку салата и еще кучу сладостей и фруктов на десерт в качестве комплимента. Время проведенное в компании Анны пролетело легко и интересно, мы получили массу незабываемых эмоций и строим планы на следующий год снова приехать на Крит и увидеть еще массу интересных мест в компании Анны и Сергея.
12 июня 2018
Бронировал экскурсию для мамы. С ее слов все очень понравилось, Анна увлекательно рассказывает о Крите, показывает не шаблонные туристические места, а интересные живые уголки Ираклиона.
10 июня 2018
Замечательная экскурсия. Получили то, на что рассчитывали. Интересно и с удовольствием провели время. Анна - приятный, доброжелательный человек, эрудированный экскурсовод. Экскурсия больше подойдёт тем, кого больше интересует современная бытовая жизнь города, нежели всеобьемлющее погружение в историю. Большое спасибо Анне.

Anna проводит ещё 7 экскурсий

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