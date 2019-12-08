12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Археологическое путешествие по острову Крит

Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера

Евстафий
Задать вопрос
Евстафий – ваш гид
Остров Крит притягивает путешественников не только ласковым морем, но и мистическими достопримечательностями, которые тысячи лет окружены мифами и тайнами.

Наша поездка посвящена легендам древней Греции, связанным с островом: вы побываете в мрачно известном Лабиринте Минотавра и пещере, где родился верховный греческий бог Зевс.

Кроме того, вы увидите знаменитую чудотворную икону в монастыре Богородицы Кера, познакомитесь с критской кухней, а в пути остановитесь в самых живописных местах плато Лассити, чтобы сделать прекрасные фотографии и запечатлеть в памяти природную красоту Крита.
375 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит

Что вас ожидает

Легенда о Минотавре в Кносском дворце
Кносский Дворец — место, которое по сей день будоражит умы археологов всего мира и завораживает путешественников фантастической атмосферой. Вы пройдете по руинам Лабиринта Минотавра, осматривая древние постройки, спроектированные античными архитекторами на разных уровнях дворца. А я помогу отделить миф о Минотавре от реальной истории и расскажу, какие тайны хранит дворец царя Миноса, правителя первой цивилизации Европы.

Дорога к монастырю Богородицы Кера
Покинув предместья Ираклиона, мы отправимся на восток острова, к центру Диктейских гор — здесь, на высоте 800 метров над уровнем моря, вашему взгляду откроются виды красивейшего плато Лассити, одного из символов плодородия Крита. По пути мы посетим православный монастырь Богородицы Кера 14 века, хранящий чудотворную икону Богородицы: вы услышите подлинную историю иконы — похожую на миф, но подверженную фактами.

Таинственная Пещера Зевса
Вы побываете в месте, откуда берут начало главные мифы Древней Греции, — пещере, где, согласно легенде, родился бог-громовержец Зевс. Спускаясь к колыбели отца греческих богов, вы рассмотрите загадочные сталактиты, услышите легенды, связанные с пещерой, и узнаете о её исторической ценности. А перед тем, как отправиться в обратный путь, мы можем остановиться на обед и насладиться вкуснейшей греческой кухней: плоскогорье Лассити — одно из лучших мест, где можно попробовать традиционные блюда острова Крит.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 1-3 человек, для групп от 4 до 7 человек доплата составит 90 евро за группу.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota avensis.
  • Если вы отдыхаете не в области Ираклион, а в районах Лассити или Ретимно, идет небольшая доплата за бензин — 20 евро.
  • Дополнительные расходы: вход в Кносский дворец — 15 евро с человека, вход в Пещеру Зевса — 6 евро с человека (для детей и студентов предусмотрены скидки), обед.
  • С собой рекомендуем взять головной убор, удобную обувь и одежду для посещения монастыря.
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит
Археологическое путешествие по острову Крит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Огромное спасибо гиду Евстафию за удивительное открытие для нас не только Минойского дворца, но и острова Крит. Мы провели незабываемый день. Помимо удивительных энциклопедических знаний и нестандартного подхода, Естафий проявил такт, внимание, это было потрясающее путешествие на неизвестный Крит!
Ольга
2 октября 2019
Программа поездки насыщенная, но при этом абсолютно комфортная - хороший автомобиль, нет длинных переездов и ожиданий в очередях. Но самый главный плюс - это, конечно, гид. Евстафий - отличный рассказчик, обладает практически экспертными знаниями в самых разных областях, сможет познакомить как с историей, так и с современной жизнью Крита. В общем, мы очень довольны и рекомендуем эту замечательную экскурсию!
10 сентября 2019
Евставий очень положительный и внимательный человек, обладает знаниями во многих областях
Маршрут как я потом поняла стандартный, поэтому удобный)
Не оправдано дорого!!!!
Евставий подает материал очень своеобразно, нужно прям напрягаться чтобы уловить ход мыслей, иногда они сбивались. Я не заинтересовалась, общее впечатление как было так и осталось.

Мы были втроем, я муж и 6-ти месячная дочка, что конечно тоже сыграло(НО через 5 дней была другая экскурсия в том же составе с другим гидом, и все прошло на ура-поэтому думаю дело не в ребенке). Есть с чем сравнивать-только на трипстере 15 экскурсий посетили.
Спасибо.
15 августа 2019
Это было просто фантастично! Экскурсия с беременной супругой и 3-х летним ребенком пролетела "на ура". Гид-кладезь информации. Подробная информация о событиях эпох, традициях, обо всем!!!
Рекомендую перед тем как ехать на экскурсию запастись вопросами по интересующим темам (история Греции, религия, культура Греции).
Евстафий! Искренне желаю Вам долгих лет жизни. Спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие!!
21 июля 2019
Экскурсия отличная, интересно, динамично, познавательно. Особенно приятно, что комфортно, без очередей, гид всегда знал, как логистистически продумать маршрут, чтобы не было очередей, учитывал наши пожелания. Мы очень довольны, спасибо!
15 июля 2019
Замечательная экскурсия! Вспоминаем и будем вспоминать этот день, как один из лучших дней на Крите. Евфстафий очень интересный и знающий человек, и с удовольствием делится своими знаниями. Мы увидели Крит, таким какой он есть, узнали много нового. День пролетел как час. Очень рекомендую эту экскурсию, хотя уверена с Евстафий все экскурсии замечательные.
18 июня 2019
Отличная экскурсия. Были на ней с подростками 13-15 лет. Очень для них познавательно и для взрослых тоже. Очень рекомендую
11 июня 2019
Очень интересная и разнообразная экскурсия. Возможность соприкоснуться с древность и мифами, средневековьем и современным Критом. Кроме истории много позитивных впечатлений: вкусный обед, проход без очередей, возможность купить по дороге сувениры. Рекомендую.
15 апреля 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Блестящее владение материалом и русским языком ! Если повезет еще раз оказаться на Крите, продолжу изучение острова вместе с Евстафием.
С уважением,
Владислав.
19 августа 2018
прекрасный маршрут,эмоционально, захватывающе! Спасибо Ефстафию за необычные интересные факты, нетуристическиа места с домашней греческой кухней!
Ещё 2 отзыва

Евстафий проводит ещё 4 экскурсии

Православные святыни КритаПравославные святыни КритаПравославные святыни Крита
280 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Задача этой экскурсии — познакомить вас со значимыми святынями Крита, рассказать о сходстве и различии православных традиций разных стран и помочь вам взглянуть на историю острова через христианские традиции местных жителей. На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен. Посетить самые важные из них за один день невозможно, поэтому я предлагаю вам выбрать один из разработанных мной маршрутов, исходя из района вашего проживания.
Религиозная история КритаРелигиозная история КритаРелигиозная история Крита
65 за человека
9 часов
1 отзыв
Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова
На Крите сосредоточено удивительное количество святынь, и за время нашего путешествия мы посетим главные из них. Вы изучите схожесть и различия православных традиций разных стран, увидите чудотворную икону и познакомитесь с легендами местных жителей. И, конечно, насладитесь красотой природы курортного Крита.
Легенды и мифы древнего КритаЛегенды и мифы древнего КритаЛегенды и мифы древнего Крита
85 за человека
8 часов
4 отзыва
Посетить дворец Миноса и пещеру Зевса, услышать старинные предания и узнать о традициях острова
На моей экскурсии вы окажетесь там, где происходили события многих легенд Древней Греции, — я расскажу, что скрывают стены Кносского дворца и пещера Зевса. Любуясь видом с плато Лассити, вы услышите о местных традициях. Попробуете себя в гончарном деле, а после насладитесь критской кухней.
Весь Крит за один деньВесь Крит за один деньВесь Крит за один день
65 за человека
9 часов
9 отзывов
Увидеть главные достопримечательности, скрытые места острова и искупаться в Ливийском море
Крит — самая южная точка Европы, центр Средиземноморья. Держа в руках карту острова, невозможно представить, что за один день удастся увидеть его главные места. Со всеми археологическими зонами, монастырями и извивающимися, как ручейки, горными дорогами. Я предлагаю рискнуть и отправиться в обзорное путешествие по Криту, чтобы посетить сразу две области острова — восточную и западную. Двигаясь от столицы на юг, мы пересечем Крит в самом широком месте, полюбуемся достопримечательностями и исследуем скрытые уголки острова.

Обзорные экскурсии на Крите

Сердце Крита и Кносский дворецСердце Крита и Кносский дворецСердце Крита и Кносский дворец
От 365 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса, который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать. Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени. Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.
Душа КритаДуша КритаДуша Крита
От 365 за экскурсию
8 часов
10 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Путешествие в центр Крита приведет вас к «душе острова» — пещере, где согласно мифам родился сам Громовержец. На красивом плоскогорье Лассити вы познакомитесь с традициями и бытом горных селений, покатаетесь в упряжке с осликами, посетите семейную маслобойню и гончарную мастерскую. А также встретитесь с могучим платаном, побываете в женском монастыре и послушаете мифы о греческой богине любви на берегу озера, где она, по преданиям, купалась.
Все краски западного КритаВсе краски западного КритаВсе краски западного Крита
От 365 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные реки и лазурные озера с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и посетите чудесный пальмовый пляж.
Панорамы КритаПанорамы КритаПанорамы Крита
От 345 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Это путешествие охватит самые живописные уголки восточного побережья Крита. Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке. А наградой станет обед в рыбной таверне на берегу бездонного озера.
Атмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по Ираклиону
От 329 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое. Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях. В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.
Прогулка по городу-мечте ХаньеПрогулка по городу-мечте ХаньеПрогулка по городу-мечте Ханье
106 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов. Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи. Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.

Выбирайте и другие экскурсии на Крите

Для детейВсеОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеЗа городомГастрономическиеИстория и архитектураНа автобусеГрупповыеСо скидкойИндивидуальныеПешком