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Ущелье Имброс (из Ретимно)

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Ущелье Имброс (из Ретимно)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €37.5 за человека

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Ущелье Имброс (из Ретимно)
Ущелье Имброс (из Ретимно)

Что вы увидите

  • Ущелье Имброс
  • Пляж
Эта организованная экскурсия ⛳ в Имброс отлично подойдёт тем, кто любит пешие прогулки в горах ⛰️ и выбрал местом своего отдыха район Ретимно.
Ущелье Имброс находится в юго-западной части острова Крит. Ландшафт здесь буквально утопает в самой разнообразной растительности, тропа достаточно пологая, а весь путь занимает около трёх часов спокойным шагом.
В пути вас будет сопровождать англоязычный гид. Знание языка вам не понадобится, так как ущелье вы будете проходить самостоятельно.
После спуска по ущелью мы отправимся на пляж 🏖️, где у нас будет около двух часов на купание и обед в таверне.

График:

    8:00 - 8:30Выезд из отеля
    9:00Прибытие к ущелью Имброс, подготовка к спуску
    9:30Начало прохождения ущелья Имброс
    12:30Сбор группы с гидом на выходе из ущелья, купание на пляже, обед
    14:30Посадка на автобус
    15:30 - 16:30Возвращение в отель
    Что входит
    • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля и обратно
    • Сопровождение гида в течение всей поездки.
    Что не входит
    • Вход в ущелье — 2. 5 евро (дети до 18 лет бесплатно).
    Начало
    🚩 от отеля или по адресу по согласованию
    Место завершения
    🏁 у отеля или по адресу по согласованию
    Ущелье Имброс (из Ретимно)
    Ущелье Имброс (из Ретимно)
    Ущелье Имброс (из Ретимно)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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