Эта организованная экскурсия ⛳ в Имброс отлично подойдёт тем, кто любит пешие прогулки в горах ⛰️ и выбрал местом своего отдыха район Ретимно.

Ущелье Имброс находится в юго-западной части острова Крит. Ландшафт здесь буквально утопает в самой разнообразной растительности, тропа достаточно пологая, а весь путь занимает около трёх часов спокойным шагом.

В пути вас будет сопровождать англоязычный гид. Знание языка вам не понадобится, так как ущелье вы будете проходить самостоятельно.

После спуска по ущелью мы отправимся на пляж 🏖️, где у нас будет около двух часов на купание и обед в таверне.

График:

8:00 - 8:30Выезд из отеля

9:00Прибытие к ущелью Имброс, подготовка к спуску

9:30Начало прохождения ущелья Имброс

12:30Сбор группы с гидом на выходе из ущелья, купание на пляже, обед

14:30Посадка на автобус

15:30 - 16:30Возвращение в отель