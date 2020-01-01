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Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади

Елена Я.
Елена Я. – Гид из Крита
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
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Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади

Что вы увидите

  • Ретимно:
  • лоджия
  • фонтан Римонди
  • крепость Фортеция
  • скульптура Костаса и др.
  • Гончарная деревня Маргаритос
  • Монастырь Аркади
Героическая история 📖 монастыря Аркади
Вы посетите один из самых знаменитых монастырей Греции, который снискал мировую славу и был провозглашен символом самопожертвования в период Критской революции против турецкого господства. Здесь вы полюбуетесь пейзажами красивейшего Аркадийского ущелья, познакомитесь с непростой историей монастыря и проникнитесь атмосферой монашеской жизни. Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей 🖼, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое.
Деревня Маргаритос: ремесленный Крит
Из монастыря мы отправимся в колоритную гончарную деревушку Маргаритос. Здесь вы познакомитесь с талантливым мастером, который откроет вам секреты минойских гончаров. Вы рассмотрите замечательные работы мастера, попробуете самостоятельно понять особенности и детали авторских изделий, а затем сможете отдохнуть и перекусить в местной таверне.
Прогулка по венецианскому Ретимно
На десерт 🍪 вас ждет самый романтичный и красивый город 🏙️ острова Крит. В Ретимно вы прогуляетесь 👣 по узким венецианским улочкам, увитым плющом, и рассмотрите достопримечательности: крепость Фортеццо, средневековый маяк и прекрасную набережную. А после знакомства с историей города у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавочки, купить критские сладости и выпить 🍹 кофе по-гречески.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • услуги водителя.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь - 3 евро на взрослого
  • обеды
  • кофе
  • чай
  • замороженные йогурты и т. д.
Начало и место завершения
🚩 Удобное для туристов
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Я.
Елена Я.
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Елена Я. проводит ещё 5 экскурсий

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