Западная часть Крита — зеленая, покрытая потрясающими садами и плантациями, здесь же находится единственное на Крите озеро, а также самый захватывающий виды на Белые горы ⛰️. Путешествие по западу — это путешествие в прошлое, которое откроет секреты древней столицы ⭐️ острова, покажет наследие времен венецианского правления и, конечно, всю красоту и самобытность Крита.
Выезды из отелей региона Ретимно и Ханья. Другие регионы по запросу.
Что входит
сопровождение
экскурсовод
прохладительные напитки и Wi-fi
Что не входит
Входные билеты
Начало
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Место завершения
🏁 У вашего отеля
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.