Западная часть Крита — зеленая, покрытая потрясающими садами и плантациями, здесь же находится единственное на Крите озеро, а также самый захватывающий виды на Белые горы ⛰️. Путешествие по западу — это путешествие в прошлое, которое откроет секреты древней столицы ⭐️ острова, покажет наследие времен венецианского правления и, конечно, всю красоту и самобытность Крита.

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