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Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья

Moysidis
Moysidis – Гид из Крита
Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья
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Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья
Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья

Что вы увидите

  • Ханья — бывшая столица острова. Холм Пророка Ильи
  • Крепость Фиркас
  • монастыря Святого Николая
  • Озера Курнас
  • город Ретимно
  • Фонтан Римонди
  • знаменитую крепость Фортецца
Западная часть Крита — зеленая, покрытая потрясающими садами и плантациями, здесь же находится единственное на Крите озеро, а также самый захватывающий виды на Белые горы ⛰️. Путешествие по западу — это путешествие в прошлое, которое откроет секреты древней столицы ⭐️ острова, покажет наследие времен венецианского правления и, конечно, всю красоту и самобытность Крита.
Выезды из отелей региона Ретимно и Ханья. Другие регионы по запросу.
Что входит
  • сопровождение
  • экскурсовод
  • прохладительные напитки и Wi-fi
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 От вашего отеля с Ретимно и Ханья
Место завершения
🏁 У вашего отеля
Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья
Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья
Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья
Западный Крит: Ретимно — озеро Курнас — Ханья

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moysidis
Moysidis
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