Групповые экскурсии Ретимно

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Ретимно на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В объятиях критских гор
Мини-группа
5 часов
В объятиях критских гор: экскурсия в Ретимно
Погрузитесь в атмосферу Крита, поднимитесь на высоту 600 м, посетите древние храмы и насладитесь обедом в таверне у горных источников
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
125 за человека
Критская кухня как предмет национальной гордости
Мини-группа
6 часов
Критская кухня как предмет национальной гордости: гастрономический тур
Погрузитесь в мир критской кухни: дегустация сыра, масла и вина. Узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами острова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
145 за человека
Ретимно - жемчужина западного Крита
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Ретимно - жемчужина западного Крита
Прогулка по узким улочкам Старого города Ретимно, посещение венецианского порта и набережной. Увидите палаццо, ставшие уютными кафе и ресторанами
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
95 за человека
Билеты на паром на греческие острова Санторини, Миконос, Наксос из Ретимно
🚢 На пароме
Мини-группа
2 часа
Билеты на паром на греческие острова Санторини, Миконос, Наксос из Ретимно
Отправьтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам Санторини, Миконос и Наксос из Ретимно. Вас ждут уникальные пейзажи и богатая история
Начало: Порты отправления: Ретимно, Санторини, Миконос
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 131.25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. В объятиях критских гор
  2. Критская кухня как предмет национальной гордости
  3. Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
  4. Ретимно - жемчужина западного Крита
  5. Билеты на паром на греческие острова Санторини, Миконос, Наксос из Ретимно
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 95 до 145.
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