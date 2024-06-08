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Мини-группа
5 часов
В объятиях критских гор: экскурсия в Ретимно
Погрузитесь в атмосферу Крита, поднимитесь на высоту 600 м, посетите древние храмы и насладитесь обедом в таверне у горных источников
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
Мини-группа
6 часов
Критская кухня как предмет национальной гордости: гастрономический тур
Погрузитесь в мир критской кухни: дегустация сыра, масла и вина. Узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами острова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Мини-группа
4 часа
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€145 за человека
Мини-группа
4 часа
Ретимно - жемчужина западного Крита
Прогулка по узким улочкам Старого города Ретимно, посещение венецианского порта и набережной. Увидите палаццо, ставшие уютными кафе и ресторанами
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€95 за человека
Мини-группа
2 часа
Билеты на паром на греческие острова Санторини, Миконос, Наксос из Ретимно
Отправьтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам Санторини, Миконос и Наксос из Ретимно. Вас ждут уникальные пейзажи и богатая история
Начало: Порты отправления: Ретимно, Санторини, Миконос
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €131.25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Групповые»
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