Что вас ждет

Во время экскурсии Вы познакомитесь с истоками критского питания. Узнаете о том, что сила местной кухни в ее преданности древним традициям.

Главные «киты» здешней кухни — зерно, оливковое масло, сыр и вино. Эти натуральные продукты являются главными составляющими здорового питания критян.

Мы с Вами побываем в местной сыроварне в горах, где Вы сможете попробовать критский брендовый сыр «Королевская гравьера», посетим маслобойню, в которой Вы узнаете все секреты приготовления «жидкого золота», так до сих пор на острове называют оливковое масло.

В старинной пекарне Вы сможете попробовать на вкус настоящий деревенский хлеб. А закончится наша экскурсия посещением критской винодельни, в которой Вы сможете оценить местные вина. Обед в винодельне возможен по предварительному заказу.

Важно знать

Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде. Экскурсия возможна как на машине гида, так и на автомобиле туристов. При выборе путешествия на машине гида, транспортные расходы оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не включены.

Если хотите увидеть процесс изготовления сыра, то экскурсию лучше запланировать на утро.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: