Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита

Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим...

Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим гуляющих на выпасе овец, пройдем по сосновому лесу и полюбуемся на самую высокую гору Крита Псилоритис.

В конце прогулки нас ждет пикник с традиционными критскими угощениями.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Что Вас ждет
Остров Крит — это не только море. Критские горы занимают 80% его территории.
Предлагаю Вам совершить увлекательную прогулку длиной 5 км. на высоте 700-550 м над уровнем моря в Белых горах.
Маршрут пролегает по частным владениям островитянина, поэтому в пути Вы повстречаете гуляющих на выпасе овец и пройдете по частному сосновому лесу.
Вы увидите заповедные уголки Крита, куда не ступала нога вездесущих туристов. Перед Вами, как на ладони в своем гордом величии предстанет самая высокая гора Крита Псилоритис.
В конце пути Вас ожидает небольшой пикник с традиционными критскими угощениями.
Горная прогулка проходит в сопровождении русскоговорящего гида.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
Уровень сложности: простой.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый (16+)
€145
Детский (8-16)
€45

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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по договоренности

Татьяна Г.
Татьяна Г.
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