по договоренности

Что Вас ждет
Остров Крит — это не только море. Критские горы занимают 80% его территории.
Предлагаю Вам совершить увлекательную прогулку длиной 5 км. на высоте 700-550 м над уровнем моря в Белых горах.
Маршрут пролегает по частным владениям островитянина, поэтому в пути Вы повстречаете гуляющих на выпасе овец и пройдете по частному сосновому лесу.
Вы увидите заповедные уголки Крита, куда не ступала нога вездесущих туристов. Перед Вами, как на ладони в своем гордом величии предстанет самая высокая гора Крита Псилоритис.
В конце пути Вас ожидает небольшой пикник с традиционными критскими угощениями.
Горная прогулка проходит в сопровождении русскоговорящего гида.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
Уровень сложности: простой.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: