Гастрономические экскурсии Ретимно

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Ретимно на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
«Гастрономический мастер-класс в венецианском доме»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Мини-группа
6 часов
Критская кухня как предмет национальной гордости: гастрономический тур
Погрузитесь в мир критской кухни: дегустация сыра, масла и вина. Узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами острова
«Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Винодельни Крита
Индивидуальная
6 часов
Винный тур в Ретимно: Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита
Погрузитесь в мир кретских вин, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по винодельням. Откройте для себя секреты виноделия и дегустации под руководством мастеров
Начало: Удобное для туристов
«Винный тур на Крите — это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактикуетесь в дегустации под руководством лучших мастеров и насладитесь фантастическими пейзажами острова»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 3 чел.
Гастрономический тур по острову Крит
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ретимно
Критская кухня - одна из самых здоровых в мире. Погрузитесь в уникальные кулинарные традиции острова, посетив фермы и местные предприятия
Начало: Удобное для туристов
«Разнообразие блюд, изысканные деликатесы, и, конечно, вина — все это создает идеальные условия для гастрономического тура по Криту»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Прекрасный гид, один из лучших
  • М
    Марина
    12 октября 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
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    всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
  2. Критская кухня как предмет национальной гордости
  3. Винодельни Крита
  4. Гастрономический тур по острову Крит
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 385. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ретимно, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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