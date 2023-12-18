1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
«Гастрономический мастер-класс в венецианском доме»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Мини-группа
6 часов
Критская кухня как предмет национальной гордости: гастрономический тур
Погрузитесь в мир критской кухни: дегустация сыра, масла и вина. Узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами острова
«Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Винный тур в Ретимно: Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита
Погрузитесь в мир кретских вин, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по винодельням. Откройте для себя секреты виноделия и дегустации под руководством мастеров
Начало: Удобное для туристов
«Винный тур на Крите — это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактикуетесь в дегустации под руководством лучших мастеров и насладитесь фантастическими пейзажами острова»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ретимно
Критская кухня - одна из самых здоровых в мире. Погрузитесь в уникальные кулинарные традиции острова, посетив фермы и местные предприятия
Начало: Удобное для туристов
«Разнообразие блюд, изысканные деликатесы, и, конечно, вина — все это создает идеальные условия для гастрономического тура по Криту»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 385. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ретимно, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024