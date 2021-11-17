По желанию туристов в любой день по запросу. .

Монастыри Крита… хранители христианства.

Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия.

Побродить по тропинкам, послушать мелодии псалмов, посетить большие монастыри и скиты, кельи отшельников, принять участие в утренней и вечерней службах, отведать пищи монашеской, пристально вглядеться в безбрежную небесную высь и морскую даль, посетить библиотеки и ризницы и познакомиться с сокровищами, хранящимися в них. Насладиться природой, закатом и восходом солнца, произнося «Свету возрадуйся… », открыть сердце перед иконами Божьей Матери, воскресить вековой живой ковчег — Православие…

Религиозные маршруты позволят вам узнать святую критскую землю, освященную стопами апостола Павла.

Приглашаем на экскурсии по Святым местам Крита.