Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Ретимно на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 10% скидка 1.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия о русском периоде в Ретимно Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки Начало: У церкви Четырех Мучеников «Кафедральный собор Митрополита со знаменитой колокольней» 140 € 126 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади Погрузитесь в атмосферу Ретимно: монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и романтичные венецианские улочки Начало: Удобное для туристов «Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое» Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу € 280 за всё до 3 чел. 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ретимно Индивидуальная экскурсия по монастырям Крита в Ретимно. Погрузитесь в атмосферу древних святынь и откройте для себя богатую историю православия Начало: Удобное для туристов «Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия» Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 300 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Ретимно

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