скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия о русском периоде в Ретимно
Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки
Начало: У церкви Четырех Мучеников
«Кафедральный собор Митрополита со знаменитой колокольней»
Завтра в 18:00
7 мар в 18:00
140€126 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Погрузитесь в атмосферу Ретимно: монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и романтичные венецианские улочки
Начало: Удобное для туристов
«Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ретимно
Индивидуальная экскурсия по монастырям Крита в Ретимно. Погрузитесь в атмосферу древних святынь и откройте для себя богатую историю православия
Начало: Удобное для туристов
«Монастыри — крепости, кельи, спрятанные в пещерах или подвешенные на скалах, башни, купола, колокольни, церковные песнопения, иконостасы, представляющие собой бесценные произведения искусства — это ковчег тысячелетнего Православия»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в марте 2025
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