Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно

Двухчасовая экскурсия по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий из...

Двухчасовая экскурсия по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий из дерева, прогуляться по узким улочкам, послушать музыку Филармонии, которая располагается в здании бывшей мечети.

Вы узнаете, что такое пластинки “Тамата” и зачем их размещают у чудотворной иконы, осмотрите крепость Фортецца и попробуете кофе по-гречески в одной из местных таверн.
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно

Что вы увидите 🤩

  • Мы увидим с вами Крепость Фортеца
  • фонтан Римонди
  • знаменитую Лоджию
  • скульптура Костаса
  • дворец Епископа и др.
Прелесть Ретимно – в древней истории, духом которого здесь пропитано буквально все. Можно было бы назвать много иных мест, соперничающих друг с другом в красотах природных и рукотворных, но этот город вас приворожит своей романтикой, камерностью, теплотой и своей особой атмосферой. И куда бы не ступала нога, на что бы не был обращен ваш взор, вы будете постоянно ощущать соприкосновение с прошлым, с людьми ушедших эпох, с их деяниями, воплощенными в камне. Прогулка по Ретимно обогатит ваши знания о городе, позволит лучше понять его жителей, культуру и его историю.
Вас ждут узенькие улочки старого города и венецианские домики, порт, который венецианцы хотели разрушить, но он чудом остался на этом месте и мы можем им сейчас любоваться. И, конечно, мы заглянем в мастерскую к удивительному мастеру, где для вас откроются тайны изделий из дерева. Услышим мелодии идущие из Мечети, в которой в настоящее время находится Филармония. Посетим один из православных храмов и узнаем для чего жители острова размещают у чудотворной иконы небольшие пластинки – “Тамата”. Выпьем из фонтана воды и вспомним легенду, по которой все влюбленные отпив из него, обязательно, поженятся. Осмотрим символ Ретимно – крепость Фортецца, с которой открывается великолепный вид на город. Забредем в одну из таверн на узенькой улочке, в центре старого города и отведаем кофе по-гречески или попробуем замороженный йогурт с фруктами. И закончим нашу экскурсию у памятника монаху Костасу, который перевернул ход истории острова выстрелом из ружья в порох.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
€100

Ответы на вопросы

Что входит
    Что не входит
    • Дополнительно оплачиваются обеды
    • мороженое
    • йогурты замороженные и т. д.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Старый порт, кафе "Нувель"
    Завершение: Площадь "Четырех мучеников"
    Когда и сколько длится?
    Когда: По желанию туристов в любой день по запросу. .
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По желанию туристов в любой день по запросу. .

    Елена Я.
    Елена Я.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Еще несколько похожих предложений в Ретимно

    Ретимно - жемчужина западного Крита
    95
    за 1 чел.
    Ретимно - жемчужина западного Крита
    Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно
    по договоренности
    Ретимно впервые
    Индивидуальная экскурсия
    1ч 30м
    100
    за 1-40 чел.
    Ретимно впервые
    Обзорная экскурсия по старинному городу, пропитанному венецианским духом
    Билеты на паром на греческие острова
    72
    за 1 чел.
    Билеты на паром на греческие острова
    Отправиться в морское приключение по греческим островам
    Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
    История Ретимно — в «Великолепном веке»
    Индивидуальная экскурсия
    5
    10
    106
    за 1-3 чел.
    История Ретимно — в «Великолепном веке»
    Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    385
    за 1-7 чел.
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
    Индивидуальная экскурсия Западный Крит
    Индивидуальная экскурсия
    260
    за 1-8 чел.
    Индивидуальная экскурсия Западный Крит
    Каждый день с 09:00
    Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
    145
    за 1 чел.
    Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
    Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим...
    по договоренности
    Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
    4.8
    4
    60
    за 1 чел.
    Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
    Погрузиться в исторические дебри венецианского правления на острове и нетронутую красоту его природы
    в понедельник и пятницу в 08:00
    В объятиях критских гор
    125
    за 1 чел.
    В объятиях критских гор
    Мы поднимемся в горы на высоту 600 м
    по договоренности
    Критская кухня как предмет национальной гордости
    100
    за 1 чел.
    Критская кухня как предмет национальной гордости
    Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту
    по договоренности
    Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
    10ч
    70
    за 1 чел.
    Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
    Проехать остров с севера на юг, пройти сквозь сказочные Белые Горы и отдохнуть на пляже Мармара
    в среду в 08:00
    Попробовать Крит на вкус!
    63
    за 1 чел.
    Попробовать Крит на вкус!
    Открыть секреты производства и отведать традиционные продукты на сыроварне и семейной винодельне
    в субботу в 10:00

    Елена Я. проводит ещё 1 экскурсию

    Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
    Индивидуальная экскурсия
    280
    за 1-3 чел.
    Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
    По желанию туристов в любой день по запросу
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Ретимно. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Ретимно
    🇬🇷