Прелесть Ретимно – в древней истории, духом которого здесь пропитано буквально все. Можно было бы назвать много иных мест, соперничающих друг с другом в красотах природных и рукотворных, но этот город вас приворожит своей романтикой, камерностью, теплотой и своей особой атмосферой. И куда бы не ступала нога, на что бы не был обращен ваш взор, вы будете постоянно ощущать соприкосновение с прошлым, с людьми ушедших эпох, с их деяниями, воплощенными в камне. Прогулка по Ретимно обогатит ваши знания о городе, позволит лучше понять его жителей, культуру и его историю.

Вас ждут узенькие улочки старого города и венецианские домики, порт, который венецианцы хотели разрушить, но он чудом остался на этом месте и мы можем им сейчас любоваться. И, конечно, мы заглянем в мастерскую к удивительному мастеру, где для вас откроются тайны изделий из дерева. Услышим мелодии идущие из Мечети, в которой в настоящее время находится Филармония. Посетим один из православных храмов и узнаем для чего жители острова размещают у чудотворной иконы небольшие пластинки – “Тамата”. Выпьем из фонтана воды и вспомним легенду, по которой все влюбленные отпив из него, обязательно, поженятся. Осмотрим символ Ретимно – крепость Фортецца, с которой открывается великолепный вид на город. Забредем в одну из таверн на узенькой улочке, в центре старого города и отведаем кофе по-гречески или попробуем замороженный йогурт с фруктами. И закончим нашу экскурсию у памятника монаху Костасу, который перевернул ход истории острова выстрелом из ружья в порох.