читать дальше

экскурсоводом. Татьяна - это однозначно профессиональный гид и очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Но, есть подозрение, что с Татьяной можно было ходить и целый день и нисколько не устать. Настолько все легко, интересно, познавательно, непринужденно, артистично. Глубокое знание материала и истории. Столько много интересных фактов. Обычные курортные городки открываются абсолютно с другой стороны! Однозначно рекомендуем! Татьяна, спасибо большое за отлично и с пользой проведенное время! P/s у Татьяны несколько экскурсий. Идите на все - не пожалеете. Мы и в Ханье тоже с ней побывали и нагулялись вдоволь.