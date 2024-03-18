Пешие экскурсии-прогулки в Ретимно с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Ретимно на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Ретимно впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Ретимно впервые: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Ретимно очарует вас своей атмосферой и богатой историей. Прогуляйтесь по его узким улочкам, узнайте легенды и посетите главные достопримечательности
Начало: У кафе Нувель
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 40 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
145 за человека
Ретимно - жемчужина западного Крита
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Ретимно - жемчужина западного Крита
Прогулка по узким улочкам Старого города Ретимно, посещение венецианского порта и набережной. Увидите палаццо, ставшие уютными кафе и ресторанами
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
95 за человека
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Венецианский Ретимно: двухчасовая прогулка по узким улочкам и древним мастерским
Погрузитесь в атмосферу Венецианского Ретимно: старинные улочки, музыка Филармонии, крепость Фортецца и кофе по-гречески в уютной таверне
Начало: Старый порт, кафе «Нувель»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 марта 2024
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Прекрасная экскурсия в чудесном городе. Время экскурсии пролетело незаметно. Рассказ был содержательным, маршрут продуман до мелочей) Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
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    экскурсоводом. Татьяна - это однозначно профессиональный гид и очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Но, есть подозрение, что с Татьяной можно было ходить и целый день и нисколько не устать. Настолько все легко, интересно, познавательно, непринужденно, артистично. Глубокое знание материала и истории. Столько много интересных фактов. Обычные курортные городки открываются абсолютно с другой стороны! Однозначно рекомендуем! Татьяна, спасибо большое за отлично и с пользой проведенное время! P/s у Татьяны несколько экскурсий. Идите на все - не пожалеете. Мы и в Ханье тоже с ней побывали и нагулялись вдоволь.

  • В
    Вера
    22 октября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
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    очень интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. В экскурсии нет труднозапоминающихся дат и названий архитектурных стилей, но много исторических фактов, интересных историй, легенд, мифов и реальности. Нам очень понравилось гулять по улочкам Ретимно, неспешно и интересно.

  • A
    Alexander
    19 октября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
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    про все рассказала. После её экскурсии захотелось больше побыть в этом замечательном месте. СПАСИБО ТАТЬЯНА БОЛЬШОЕ ВЫ СУПЕР. буду рекомендовать экскурсии с Татьяной всем друзьям и знакомым, которые приедут на Крит. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Пешеходные»

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  1. Ретимно - венецианская жемчужина Крита
  2. История Ретимно - в «Великолепном веке»
  3. Ретимно впервые
  4. Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
  5. Ретимно - жемчужина западного Крита
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 95 до 145. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ретимно (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 12 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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