Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади

Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади

Что вы увидите 🤩

  • Ретимно:
  • лоджия
  • фонтан Римонди
  • крепость Фортеция
  • скульптура Костаса и др.
  • Гончарная деревня Маргаритос
  • Монастырь Аркади
Героическая история монастыря Аркади
Вы посетите один из самых знаменитых монастырей Греции, который снискал мировую славу и был провозглашен символом самопожертвования в период Критской революции против турецкого господства. Здесь вы полюбуетесь пейзажами красивейшего Аркадийского ущелья, познакомитесь с непростой историей монастыря и проникнитесь атмосферой монашеской жизни. Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое.
Деревня Маргаритос: ремесленный Крит
Из монастыря мы отправимся в колоритную гончарную деревушку Маргаритос. Здесь вы познакомитесь с талантливым мастером, который откроет вам секреты минойских гончаров. Вы рассмотрите замечательные работы мастера, попробуете самостоятельно понять особенности и детали авторских изделий, а затем сможете отдохнуть и перекусить в местной таверне.
Прогулка по венецианскому Ретимно
На десерт вас ждет самый романтичный и красивый город острова Крит. В Ретимно вы прогуляетесь по узким венецианским улочкам, увитым плющом, и рассмотрите достопримечательности: крепость Фортеццо, средневековый маяк и прекрасную набережную. А после знакомства с историей города у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавочки, купить критские сладости и выпить кофе по-гречески.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
€280

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • услуги водителя.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в монастырь - 3 евро на взрослого
  • обеды
  • кофе
  • чай
  • замороженные йогурты и т. д.
Место начала и завершения
Удобное для туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию туристов в любой день по запросу
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По желанию туристов в любой день по запросу

Елена Я.
Елена Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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