  1. Греция
  2. Экскурсии

Обзорная по острову 3 в 1

Яннис K.
Яннис K. – Гид из Родоса
Обзорная по острову 3 в 1
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €240 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная по острову 3 в 1
Обзорная по острову 3 в 1

Что вы увидите

  • Места посещения на ваш выбор. Примерный маршрут:
  • Линдос
  • Поцелуй двух морей
  • Заповедное побережье Западной части острова
  • Храмы и монастыри
  • Местные горные деревушки
  • Родос
Обзорная экскурсия ⛳ — это классический, излюбленный туристами тур.
На ваше усмотрение мы составим круговой маршрут по острову.
В этой экскурсии 🧭 мы посещаем самые яркие достопримечательности 🏛️ Родоса (за исключением севера острова).
Линдос, Поцелуй двух морей, заповедное побережье Западной части острова, храмы и монастыри, колориты местных горных деревушек и знакомство с Родосом со всех сторон жизни- это тот минимум, который ждёт вас на этом туре.
Что входит
  • комфортабельный автомобиль (с детскими креслами, если необходимо)
  • бензин
  • русскоговорящий водитель-гид
  • дегустация местных вин (при наличии этой точки в маршруте)
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная по острову 3 в 1
Обзорная по острову 3 в 1

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яннис K.
Яннис K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Родосе

Групповая экскурсия на остров Сими на катере
30
9 часов
Групповая экскурсия на остров Сими на катере
93 отзыва
Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
Вокруг Родоса
60
10 часов
Вокруг Родоса
79 отзывов
Познавательное знакомство с историей и традициями острова
Калейдоскоп красот Родоса
скидка14%
152
130
9 часов
Калейдоскоп красот Родоса
36 отзывов
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Город Родос — обитель рыцарей
скидка15%
155
132
4 часа
Город Родос — обитель рыцарей
25 отзывов
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Родос — столица рыцарей
160
3 часа
Родос — столица рыцарей
18 отзывов
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Добро пожаловать на Родос!
280
10 часов
Добро пожаловать на Родос!
13 отзывов
История, духовность, традиции и гастрономия в путешествии по всему острову