Обзорная экскурсия ⛳ — это классический, излюбленный туристами тур.
На ваше усмотрение мы составим круговой маршрут по острову.
В этой экскурсии 🧭 мы посещаем самые яркие достопримечательности 🏛️ Родоса (за исключением севера острова).
Линдос, Поцелуй двух морей, заповедное побережье Западной части острова, храмы и монастыри, колориты местных горных деревушек и знакомство с Родосом со всех сторон жизни- это тот минимум, который ждёт вас на этом туре.
Что входит
комфортабельный автомобиль (с детскими креслами, если необходимо)
бензин
русскоговорящий водитель-гид
дегустация местных вин (при наличии этой точки в маршруте)
Что не входит
Питание
Сувениры
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.