Обзорная экскурсия ⛳ — это классический, излюбленный туристами тур.

На ваше усмотрение мы составим круговой маршрут по острову.

В этой экскурсии 🧭 мы посещаем самые яркие достопримечательности 🏛️ Родоса (за исключением севера острова).

Линдос, Поцелуй двух морей, заповедное побережье Западной части острова, храмы и монастыри, колориты местных горных деревушек и знакомство с Родосом со всех сторон жизни- это тот минимум, который ждёт вас на этом туре.