Удивительная красота аскетичной природы, в лоне которой сокрыта тайна рождения "Апокалипсиса", архитектура, повествующая об историчсеком прошлом, монастыри крепостного типа и пещера Иоанна Богослова хранит для Вас остров 🏝️ Патмос. В прежние времена ничем непримечательное пристанище для одиноких мореплавателей стало вынужденным домом для отправленного римлянами в ссылку Иоанна Богослова. Здесь, в одной из мрачных пещер снизошло Откровение Иоанну и оно было записано с тем, чтобы знали потомки о грядущем Армагеддоне. Осмотр пещеры, преобразованной в церковь ⛪ и прикосновение к ее сводам позволят Вам окунуться в мистику самой загадочной книги Нового Завета, а также легенд о конце света. Посещение этого святого места позволит Вам услышать, как было написано Откровение, что такое Армагеддон и число 666. В продолжение поездки мы посещаем колоритную деревеньку Хора, с его величественным, крепостного типа монастырем Иоанна Богослова, основанного в 11 веке Христодулом Блаженным. Необычная архитектура комплекса и его кафоликона, музей 🖼 с хранящимися в его стенах рукописями 4 века и богатого собрания артефактов, повествуют о многовековой истории 📖 святой обители. Осмотр городка Хора позволит посетить виллу 16 века, где до сих пор сохранен колорит позднего Средневековья. Теряясь в узком, запутанном лабиинте Хоры, меж домов расположился женский монастырь 17 века, Животворящего источника, с проживающей в его стенах неольшой монашеской общиной. Кафоликон обители привлекает к себе внимание своей фреской, несущей лик Богородицы, с которыым связано немало чудес. Оставляя этот островок, Вы унесете с собой ощещение второго рождения