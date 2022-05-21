Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Православные места силы

Мы посетим православные храмы Родоса, которые потрясают своей историей, настенными фресками

Мы посетим православные храмы Родоса, которые потрясают своей историей, настенными фресками и своей энергетикой, мощный заряд которой останется у вас на долгое время.

Священные реликвии и чудотворные иконы, которые там хранятся веками, дарят умиротворение всем посететилям и паломника, и конечно же, творят чудеса.
Православные места силы
Православные места силы
Православные места силы
Православные места силы
Православные места силы
Православные места силы
Православные места силы
Апостол Павел и Родос… Именно с ним христианство пришло на остров и многие века эта вера живет в сердцах и душах населения острова. Именно поэтому, остров считают благословенным самим Богом! Ну, а количество святынь на таком маленьком клочке земли поражает всех приезжающих!
Мы посетим храмы, которые потрясают своей историей, настенными фресками и своей энергетикой, мощный заряд которой останется у вас на долгое время. Священные реликвии и чудотворные иконы, которые там хранятся веками, дарят умиротворение всем посететилям и паломника, и конечно же, творят чудеса.
Монастырские амулеты охраняют от зла и бед, специальные обряды помогают зачать младенца, ну, а кто ищет свою пару и большое семейное счастье обязательно должны посетить покровительницу острова Цамбику и покровителя св. Фанурия. Посещение святых и энергетически сильных мест, наполнит душу верой, которую многие века хранят в себе греки. Верой, которая способна творить чудеса.

Наш маршрут:

  • •Монастырь Ипсенис Маршрут будет проходить через действующий женский монастырь, расположенный на вершине холма, где вы сможете прикоснуться к частичкам мощей святого целителя. Бог наградил его даром исцеления и изгнания нечистых духом. Преподобный врачевал больных и был первый островитянином, причисленным к лику святых. Там же, вы сможете подняться на вершину холма и пройдя путь Христа на голгофу, прикоснуться к кресту. В монастыре хранится икона Божьей Матери(15в) и кара св. Мелетия.
  • Монастырь Фарри;
  • Мужской монастырь Фарри, находится в глубине острова и является одной из самых важных и любимых местных святынь. Он был построет на остатках античного храма и датируется IX—XI вв. Намоленность и энергетика этого места чувствуется каждой частичкой вашей души.
  • Монастырь Св. Филимона Мы также посетим бывший монастырь св. Филимона, который являлся учеником ап. Павла и в его храме хранятся его мощи, меч и древнейшая библия. Батюшка проведет для нас небольшой молебен.

Маршрут может быть изменен по желанию клиентов

Вариант маршрута: храм Цамбика(верхняя и нижняя), монастырь св. Нектария, храм св. Пантелеймона
  • В подарок: небольшая фотосессия;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Расходы на церковные реликвии
  • Расходы на кофе и перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: по предварительной договоренности
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобная обувь и одежда, прикрывающая плечи и ниже колен юбка
  • Деньги на сувениры, кофе, перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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