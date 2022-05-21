Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Апостол Павел и Родос… Именно с ним христианство пришло на остров и многие века эта вера живет в сердцах и душах населения острова. Именно поэтому, остров считают благословенным самим Богом! Ну, а количество святынь на таком маленьком клочке земли поражает всех приезжающих!

Мы посетим храмы, которые потрясают своей историей, настенными фресками и своей энергетикой, мощный заряд которой останется у вас на долгое время. Священные реликвии и чудотворные иконы, которые там хранятся веками, дарят умиротворение всем посететилям и паломника, и конечно же, творят чудеса.

Монастырские амулеты охраняют от зла и бед, специальные обряды помогают зачать младенца, ну, а кто ищет свою пару и большое семейное счастье обязательно должны посетить покровительницу острова Цамбику и покровителя св. Фанурия. Посещение святых и энергетически сильных мест, наполнит душу верой, которую многие века хранят в себе греки. Верой, которая способна творить чудеса.

Наш маршрут:

•Монастырь Ипсенис Маршрут будет проходить через действующий женский монастырь, расположенный на вершине холма, где вы сможете прикоснуться к частичкам мощей святого целителя. Бог наградил его даром исцеления и изгнания нечистых духом. Преподобный врачевал больных и был первый островитянином, причисленным к лику святых. Там же, вы сможете подняться на вершину холма и пройдя путь Христа на голгофу, прикоснуться к кресту. В монастыре хранится икона Божьей Матери(15в) и кара св. Мелетия.

Монастырь Фарри;

Мужской монастырь Фарри, находится в глубине острова и является одной из самых важных и любимых местных святынь. Он был построет на остатках античного храма и датируется IX—XI вв. Намоленность и энергетика этого места чувствуется каждой частичкой вашей души.

Монастырь Св. Филимона Мы также посетим бывший монастырь св. Филимона, который являлся учеником ап. Павла и в его храме хранятся его мощи, меч и древнейшая библия. Батюшка проведет для нас небольшой молебен.

Маршрут может быть изменен по желанию клиентов

Вариант маршрута: храм Цамбика(верхняя и нижняя), монастырь св. Нектария, храм св. Пантелеймона