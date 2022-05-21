Тур вокруг Родоса с купанием в озере

Если вы хотите за один день проехать вокруг всего острова, получить все 33 удовольствия

Если вы хотите за один день проехать вокруг всего острова, получить все 33 удовольствия и узнать историю этого магического места, предлагаю отправиться со мной в это путешествие.

За поиском той самой магии…
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Тур вокруг Родоса с купанием в озере

Что вас ожидает 🤩

  • Монолифос
  • 7 источников
  • Линдос
  • Заповедник с купанием в озере и активным спортом
  • Дегустация вина в
  • Храм Николая Фундукли и св. Нектария
Если вы хотите за один день проехать вокруг всего острова, получить все 33 удовольствия и узнать историю этого магического места, предлагаю отправиться со мной в это путешествие. За поиском той самой магии…

Наш маршрут:

  • Мы поднимемся на вершину холма, где у облаков расположился величественный замок Монолифос, с его белоснежной часовенкой св. Пантелеймона.
  • После посещения 7 источников (где нам отпустят все грехи), мы пересечем остров по самой живописной дороге, которая откроет нашему взгляду не только природные красоты, но и архитектурное наследие итальянцев на острове.
  • Заброшенная дача Муссолини и отель, построенный итальянцами в стиле альпийских вилл, удивят вас своей архитектурой. Храм св. Нектария с возможностью прикоснуться к мощям, живая вода и самое старое масленичное дерево, у которого можно загадать желание, придаст нам энергию для дальнейших приключений.

Дегустация напитка богов

Проезжая у подножия Аттавироса, где жил сам громовержец Зевс, когда отдыхал на острове, (как вы понимаете, немного мифов и легенд я вам все-таки расскажу), мы остановимся на дегустацию лучшего Родосского вина. Виноградники как раз расположены на склонах этой горы, а соседние деревушки знамениты своими мясными тавернами

Парк-заповедник с активностями и купание в озере

На этой прогулке, вы почувствуете себя лесными разбойниками, где предводитель Робин Гуд(инструктор), научит нас стрельбе из лука. Чтобы почувствовать себя еще больше участниками игры в разбойников, мы пересечем озеро на зиплайн. А наше приключение в парке закончится катанием на каноэ и деревенским обедом с видами на горы и озеро (Зиплайн, каноэ, стрельба из лука и обед -не входят в стоимость тура, оплачивается на месте- 35 евро/чел)

Линдос

Возвращаясь домой по восточному побережью, мы успеем остановиться на панорамной площадке и я расскажу вам историю античного города Линдос. Это вторая столица острова. С колоритными улочками, храмом Афины Линдской и бухтой Ап. Павла.

Фотосессия путешествия

Во время нашего путешествия, я буду делать ваши живые семейные кадры для альбома путешествий с табличкой «Родос», поэтому не откладывайте, а сразу бронируйте свои истории отдыха!
P. S. Маршрут может быть изменен по предварительной договоренности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фотосессия
Что не входит
  • Обед
  • Сувениры
  • Кофе
  • Активности (зиплайн, каноэ,стрельба из лука)
Где начинаем и завершаем?
Начало: по предварительной договоренности
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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