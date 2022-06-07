Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Из гавани Родоса в Мармарис мы отправимся на быстроходном катамаране, который домчит до турецкой земли всего за час. По прибытии в порт у вас будет возможность осмотреть город из окна трансфера. Автобус прокатит по набережной, довезёт до вершины холма с панорамным видом на город и, куда же без этого, доставит до места с разнообразными турецкими товарами — кожаными изделиями, восточными сладостями и ювелирными украшениями. После — высадит вас на набережной недалеко от местного базара.
Чтобы увидеть город со своего ракурса, у вас будет 4 часа свободного времени. Гид-сопровождающий подскажет, куда идти, на что смотреть и где делать покупки выгоднее. А вы уже решите, как провести личное время в новом городе. Мармарис славится базарами со своими специями, кофе, чаями и сладостями. Любители интерьеров могут присмотреть здесь качественные ковры, а те, кому шопинг не придётся по нраву, — советуем сходить в настоящий турецкий хаммам!