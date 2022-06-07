Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Зачем посещать в отпуске одну страну, если можно две? Пока вы будете обсуждать с другом, как провели вчерашний день на пляже, скоростное судно доставит вас из Греции в Турцию. В Мармарисе вы познакомитесь с местной культурой сполна — пёстрые базары, средневековая застройка, аутентичная кухня — смотрите не проморгайте отплытие к родным греческим берегам!

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Час — и вы на родине хамамма, лукума и кофе

Из гавани Родоса в Мармарис мы отправимся на быстроходном катамаране, который домчит до турецкой земли всего за час. По прибытии в порт у вас будет возможность осмотреть город из окна трансфера. Автобус прокатит по набережной, довезёт до вершины холма с панорамным видом на город и, куда же без этого, доставит до места с разнообразными турецкими товарами — кожаными изделиями, восточными сладостями и ювелирными украшениями. После — высадит вас на набережной недалеко от местного базара.

Время для прогулки по Мармарису в своём ритме

Чтобы увидеть город со своего ракурса, у вас будет 4 часа свободного времени. Гид-сопровождающий подскажет, куда идти, на что смотреть и где делать покупки выгоднее. А вы уже решите, как провести личное время в новом городе. Мармарис славится базарами со своими специями, кофе, чаями и сладостями. Любители интерьеров могут присмотреть здесь качественные ковры, а те, кому шопинг не придётся по нраву, — советуем сходить в настоящий турецкий хаммам!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость не входит портовый налог: взрослые — 15 евро, дети до 6 лет — 5 евро

В стоимость тура входит трансфер из Фалираки, Калифея, Родоса, Иксиии, Ялисоса и Кремасти

По вторникам и четвергам возможен трансфер из более удаленных отелей за дополнительную плату

Тур на автобусе по Мармарису по желанию (бесплатно)

Обратите внимание