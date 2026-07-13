Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

В Мармарисе вы познакомитесь с местной культурой сполна — пёстрые базары, средневековая застройка, аутентичная кухня — смотрите не проморгайте отплытие к родным греческим берегам!
Описание экскурсии
Час — и вы на родине хамамма, лукума и кофе
Из гавани Родоса в Мармарис мы отправимся на быстроходном катамаране, который домчит до турецкой земли всего за час. По прибытии вы сможете отправиться на автобусную экскурсию по Мармарису, большая часть которой посвящена шопингу. Если не захотите ехать на автобусе — то всего в 15 минутах ходьбы от порта есть что посмотреть: крепость, набережная и, конечно же, базар.
Всем желающим будут высланы аудиофайлы с экскурсией по Мармарису на русском языке.
Время для прогулки по Мармарису в своём ритме
Если вы решите воспользоваться автобусом, то после него вас доставят к базару, а за час до отправления корабля подвезут к порту. Всего у вас будет 4 часа свободного времени в Мармарисе. Город славится рынками со специями, кофе, чаем и сладостями. Ещё здесь можно купить качественные ковры. А тем, кому шопинг не по нраву, советуем сходить в настоящий турецкий хаммам!
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость не входит портовый налог: взрослые — €20, дети до 6 лет — €8
- В стоимость входит трансфер из Фалираки, Калифея, Родоса, Иксиии, Ялисоса и Кремасти
- По вторникам средам пятницам и субботам возможен трансфер из дальних отелей восточного побережья за дополнительную плату — €12
- Экскурсия на автобусе по Мармарису по желанию (бесплатно)
Обратите внимание
- Обязательно наличие паспортов с мультивизой
- Общее время в Мармарисе — 7 часов
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€47
|Дети до 7 лет
|€25
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
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