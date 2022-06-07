Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле

Насладиться морскими пейзажами, погулять по современному турецкому курорту и вдоволь пошопиться

3.5
2 отзыва
Зачем посещать в отпуске одну страну, если можно две? Пока вы будете обсуждать с другом, как провели вчерашний день на пляже, скоростное судно доставит вас из Греции в Турцию.

В Мармарисе вы познакомитесь с местной культурой сполна — пёстрые базары, средневековая застройка, аутентичная кухня — смотрите не проморгайте отплытие к родным греческим берегам!
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Час — и вы на родине хамамма, лукума и кофе

Из гавани Родоса в Мармарис мы отправимся на быстроходном катамаране, который домчит до турецкой земли всего за час. По прибытии в порт у вас будет возможность осмотреть город из окна трансфера. Автобус прокатит по набережной, довезёт до вершины холма с панорамным видом на город и, куда же без этого, доставит до места с разнообразными турецкими товарами — кожаными изделиями, восточными сладостями и ювелирными украшениями. После — высадит вас на набережной недалеко от местного базара.

Время для прогулки по Мармарису в своём ритме

Чтобы увидеть город со своего ракурса, у вас будет 4 часа свободного времени. Гид-сопровождающий подскажет, куда идти, на что смотреть и где делать покупки выгоднее. А вы уже решите, как провести личное время в новом городе. Мармарис славится базарами со своими специями, кофе, чаями и сладостями. Любители интерьеров могут присмотреть здесь качественные ковры, а те, кому шопинг не придётся по нраву, — советуем сходить в настоящий турецкий хаммам!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость не входит портовый налог: взрослые — 15 евро, дети до 6 лет — 5 евро
  • В стоимость тура входит трансфер из Фалираки, Калифея, Родоса, Иксиии, Ялисоса и Кремасти
  • По вторникам и четвергам возможен трансфер из более удаленных отелей за дополнительную плату
  • Тур на автобусе по Мармарису по желанию (бесплатно)

Обратите внимание

  • Обязательно наличие паспортов с мультивизой.
  • В этом туре нет русскоговорящего гида, но есть сопровождающее лицо (говорит на 5 языках и помогает в организации на протяжении всего пути).
  • Общее время в Мармарисе — 7 часов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Родос
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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