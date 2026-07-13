Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

читать дальше уменьшить

мы приобрели билеты, прошли таможню, и мы в пути. Прекрасные виды открывались на протяжении всего плавания. Я не могла оторвать глаз. Катер большой, места всем хватало вдоволь. Скоростной катамаран за час доставил нас к берегам солнечной Турции. Нас встретила Турецкая сторона, и после таможни рассадили по автобусам. Группа в основном состояла из англоязычных, по этому сопровождающий гид говорил на английском. Но как приятно было, когда гид заговорил со мной по русски, очень вежливый и внимательный Мамед, ему отдельное спасибо, т. к. уточнял все ли я поняла. Вообще я встретила много турков которые говорят на русском, за что к ним особое уважение. Мамед рассказал маршрут следования, и мы отправились в путь. Первая остановка у нас была в магазине восточных сладостей, вкуснейший рахат лукум, мед, чаи, и все свежее. Затем мы отправились в ювелирный магазин. Хочу отметить, что все очень организовано, к каждому туристу прикрепили сопровождающего знающего язык туриста. Все красиво, цены на ценника одна, потом начинается пересчёт с учётом скидок, но это так везде в Турции)

Затем мы приехали на Гранд базар, по словам гида это второй по величине после Стамбула базар в Турции. Нас привели в магазин, где проинструктировали, и дали время на покупки, обед и прогулку по окрестностям. На все у нас было 3.5, 4 часа. В магазине вас окружат вниманием, и дадут совет. Ко мне прикрепили русскоговорящего продавца, он помог подобрать мне нужный размер, фасон, напоил веусным турецким чаем. В конце приподнес небольшой подарочек от магазина, было очень приятно. Осталось время и на обед, кафе нам посоветовали, но вдоль набережной есть большой выбор кафе, и рыбных ресторанов. Посетила местную крепость, откуда открываются потрясающие виды на город. Турция прекрасна, дружелюбный народ, ласковое солнце, низкие цены на отдых и шоппинг, все это однозначно привлекает туристов. Однозначно рекомендую к посещению, было желание остаться ещё на сутки, чтобы посетить знаменитую улицу баров)