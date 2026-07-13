Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

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Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле

Насладиться морскими пейзажами, погулять по современному турецкому курорту и вдоволь пошопиться
Зачем посещать в отпуске одну страну, если можно две? Пока вы будете обсуждать с другом, как провели вчерашний день на пляже, скоростное судно доставит вас из Греции в Турцию.

В Мармарисе вы познакомитесь с местной культурой сполна — пёстрые базары, средневековая застройка, аутентичная кухня — смотрите не проморгайте отплытие к родным греческим берегам!
4.7
43 отзыва
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис - однодневный вояж на корабле

Описание экскурсии

Час — и вы на родине хамамма, лукума и кофе

Из гавани Родоса в Мармарис мы отправимся на быстроходном катамаране, который домчит до турецкой земли всего за час. По прибытии вы сможете отправиться на автобусную экскурсию по Мармарису, большая часть которой посвящена шопингу. Если не захотите ехать на автобусе — то всего в 15 минутах ходьбы от порта есть что посмотреть: крепость, набережная и, конечно же, базар.
Всем желающим будут высланы аудиофайлы с экскурсией по Мармарису на русском языке.

Время для прогулки по Мармарису в своём ритме

Если вы решите воспользоваться автобусом, то после него вас доставят к базару, а за час до отправления корабля подвезут к порту. Всего у вас будет 4 часа свободного времени в Мармарисе. Город славится рынками со специями, кофе, чаем и сладостями. Ещё здесь можно купить качественные ковры. А тем, кому шопинг не по нраву, советуем сходить в настоящий турецкий хаммам!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость не входит портовый налог: взрослые — €20, дети до 6 лет — €8
  • В стоимость входит трансфер из Фалираки, Калифея, Родоса, Иксиии, Ялисоса и Кремасти
  • По вторникам средам пятницам и субботам возможен трансфер из дальних отелей восточного побережья за дополнительную плату — €12
  • Экскурсия на автобусе по Мармарису по желанию (бесплатно)

Обратите внимание

  • Обязательно наличие паспортов с мультивизой
  • Общее время в Мармарисе — 7 часов

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€47
Дети до 7 лет€25
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Родос
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2067 туристов
Всем привет! Зовут меня Светлана, и мне 46 лет, 20 из которых я проживаю на острове Родос. Моя любовь к острову безгранична, а после моих экскурсий и вы заразитесь страстью к этим местам! До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Все исполнено как было заявлено. При возможности обязательно воспользуюсь услугами Tripster
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I
Всё прошло отлично. Большое спасибо Светлане. Организация отличная. Могу только дальше порекомендовать.
Всё прошло отлично. Большое спасибо Светлане. Организация отличная. Могу только дальше порекомендовать.
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О
Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Светлане, помогла приобрести билет на паром из Родоса до Мармариса под индивидуальный запрос, все четко быстро! Так же организовала трансфер позаботилась о наличии документов, необходимых при
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пересечении разницы, ехала одна с двумя детьми переживала чтобы все было в порядке!! Всегда была на связи!!! Спасибо Вам большое, если будем на Родосе то обязательно к Вам обращусь еще!! Анатолию больший привет!!

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Екатерина
Добрый день. Посетила Мармарис из Родоса. Давно мечтала посмотреть Турцию именно с этой стороны. Все очень организовано. Автобус забрал меня в назначенном месте, по пути ещё собирали туристов. В порту
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мы приобрели билеты, прошли таможню, и мы в пути. Прекрасные виды открывались на протяжении всего плавания. Я не могла оторвать глаз. Катер большой, места всем хватало вдоволь. Скоростной катамаран за час доставил нас к берегам солнечной Турции. Нас встретила Турецкая сторона, и после таможни рассадили по автобусам. Группа в основном состояла из англоязычных, по этому сопровождающий гид говорил на английском. Но как приятно было, когда гид заговорил со мной по русски, очень вежливый и внимательный Мамед, ему отдельное спасибо, т. к. уточнял все ли я поняла. Вообще я встретила много турков которые говорят на русском, за что к ним особое уважение. Мамед рассказал маршрут следования, и мы отправились в путь. Первая остановка у нас была в магазине восточных сладостей, вкуснейший рахат лукум, мед, чаи, и все свежее. Затем мы отправились в ювелирный магазин. Хочу отметить, что все очень организовано, к каждому туристу прикрепили сопровождающего знающего язык туриста. Все красиво, цены на ценника одна, потом начинается пересчёт с учётом скидок, но это так везде в Турции)
Затем мы приехали на Гранд базар, по словам гида это второй по величине после Стамбула базар в Турции. Нас привели в магазин, где проинструктировали, и дали время на покупки, обед и прогулку по окрестностям. На все у нас было 3.5, 4 часа. В магазине вас окружат вниманием, и дадут совет. Ко мне прикрепили русскоговорящего продавца, он помог подобрать мне нужный размер, фасон, напоил веусным турецким чаем. В конце приподнес небольшой подарочек от магазина, было очень приятно. Осталось время и на обед, кафе нам посоветовали, но вдоль набережной есть большой выбор кафе, и рыбных ресторанов. Посетила местную крепость, откуда открываются потрясающие виды на город. Турция прекрасна, дружелюбный народ, ласковое солнце, низкие цены на отдых и шоппинг, все это однозначно привлекает туристов. Однозначно рекомендую к посещению, было желание остаться ещё на сутки, чтобы посетить знаменитую улицу баров)

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Ж
Ездили из Родоса в Мармарис — и это было просто супер! Всё очень понравилось! Организатор Светлана — отдельная благодарность: всегда была на связи, отвечала быстро, помогала с любыми вопросами.
Как и
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было указано на сайте, в стоимость входил автобусный тур: заехали на смотровую площадку над городом (вид потрясающий!), потом заглянули в дорогой магазин.
Гид попался классный, с юмором) Подсказывал интересные места, куда можно сходить в свободное время.
Времени в Мармарисе хватило на всё — и погулять, и посидеть у моря, и закупиться. Так что смело рекомендуем эту поездку — точно не пожалеете!

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А
Мы очень благодарны Светлане за организацию поездки Трансфер туда и обратно, бронирование билетов)и за информацию (два голосовых сообщения, которые мы получили на телефон)о Мармарисе, слушали на пути туда и время
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быстро прошло. Море было спокойным, поэтому доплыли за час. В Мармарисе нас интересовал овощной базар, в который по четвергам собираются фермеры с округи. Светлана, напоминала нам, чтобы вовремя за час до отплытия вернулись. Нам лично поездка очень понравилась, мы не пожалели,что воспользовались услугами Светланы 💐 от души благодарим. С уважением Андрей и Лида🌾🌼

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